Теплотрассу прорвало в Алматы

Порыв теплотрассы вблизи проспекта Райымбека в Алматы произошел во время ее планового испытания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места инцидента распространяется в соцсетях. Отмечается, что трубу прорвало на территории одного из АЗС на пересечении проспекта Райымбека и улицы Бокейханова.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что сегодня около 5:30 утра во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей произошёл порыв на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи пересечения проспекта Райымбека и улицы Механической.

- Порыв трубопровода диаметра 700 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети», которая приступила к устранению повреждения. По предварительным данным, его причина — изношенность трубы, введённой в эксплуатацию в 1966 году, - ответили в пресс-службе АлТС.

Отмечается, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109.