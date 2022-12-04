Теплоснабжение восстановили в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершили работы по устранению технологического нарушения на тепломагистрали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что работы по замене прокладки дренажной системы завершились. Специалисты запустили тепломагистраль в эксплуатацию.
Утром 16 многоэтажек и 42 частных жилых дома остались без отопления. ТОО «Петропавловские тепловые сети» занимались устранением технологического нарушения. В пресс-службе монополиста отметили, что отключение домов – временная и необходимая мера, чтобы оперативно провести работы и не допустить ухудшения ситуации.
В Петропавловске утром температура воздуха составляла минус 20 градусов. К вечеру стало теплее – 15 мороза. В ближайшие сутки в регионе ожидается туман и низовая метель.