Теплоснабжение нескольких домов в Экибастузе временно приостановят

18 Января 2023, 05:41

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тепло в многоэтажках Экибастуза отключат для ремонта сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 18 января с 9 до 20 часов будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от НО 43И в сторону ул. Кунаева, 138 для устранения повреждения в подземной прокладке.

«В связи с этим теплоснабжение будет отсутствовать в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Кунаева, 136, 134, 138, Бухар жырау, 291А, а также у юридического лица по ул. Кунаева, 138», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что время подключения указано ориентировочное.

Работу ТЭЦ Экибастуза обещают стабилизировать до конца января

Ранее тепло отключали в ряде домов 16 января. Четыре многоэтажки временно отключали от отопления в Экибастузе 17 января. На несколько часов отключали от тепла часть жилых домов 15 января.