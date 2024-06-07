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    14:11, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Тепловые сети ремонтируют в области Абай

    сварщик, авария на теплосетях
    Фото: Pixabay

    В 2024 году в области Абай реализуются 28 проектов по строительству, реконструкции и текущему ремонту 11 теплоисточников и 37,9 км тепловых сетей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Как сообщил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития заместитель акима области Димитрий Гариков, в их числе 19 проектов по городу Семею, строительство двух блочно-модульных котельных и 1,1 км тепловых сетей в поселке Новая-Щульба Бородулихинского района, текущий ремонт 4,2 км тепловых сетей в Аягозском районе, ремонт котельной в поселке Шуак Жарминского района, текущий ремонт четырех теплоисточников и 2,2 км тепловых сетей в городе Курчатове, а также ремонт котельной и 500 метров тепловых сетей в селе Караул Абайского района. Об этом  отметил 

    Ожидается, что благодаря этим мерам износ тепловых сетей снизится с 64,2% до 56,4%.

    Одной из основных проблем теплоснабжения города Семея является дефицит тепловой энергии, составляющий 147 Гкал/час в правобережной части города. Для решения этой проблемы планируется строительство ТЭЦ-3 мощностью 360 МВт и 1200 Гкал/ч. В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

    Централизованное теплоснабжение области Абай обеспечивают 11 предприятий, в составе которых 44 теплоисточника и 273 автономные котельные, обеспечивающие теплоснабжение бюджетных организаций.

    Ранее сообщалось, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

    — В этом году по Кокшетау начнем строительство. По остальным, в Семее и Усть-Каменогорске, идет активный процесс разработки ТЭО, до конца года планируем утвердить и в соответствии с графиком в следующем году приступим к строительству ТЭЦ. Это угольные станции, которые имеют возможность работы и на газовом топливе. То есть у них будет режим, который при смене форсунок позволит этим ТЭЦ работать и на газовом топливе, — пояснил министр энергетики РК  Алмасадам Саткалиев на брифинге после заседания Правительства.

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Регионы Тепловые сети Абайская область Акимат ЖКХ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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