Тепловые сети ремонтируют в области Абай

В 2024 году в области Абай реализуются 28 проектов по строительству, реконструкции и текущему ремонту 11 теплоисточников и 37,9 км тепловых сетей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщил на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития заместитель акима области Димитрий Гариков, в их числе 19 проектов по городу Семею, строительство двух блочно-модульных котельных и 1,1 км тепловых сетей в поселке Новая-Щульба Бородулихинского района, текущий ремонт 4,2 км тепловых сетей в Аягозском районе, ремонт котельной в поселке Шуак Жарминского района, текущий ремонт четырех теплоисточников и 2,2 км тепловых сетей в городе Курчатове, а также ремонт котельной и 500 метров тепловых сетей в селе Караул Абайского района. Об этом отметил



Ожидается, что благодаря этим мерам износ тепловых сетей снизится с 64,2% до 56,4%.



Одной из основных проблем теплоснабжения города Семея является дефицит тепловой энергии, составляющий 147 Гкал/час в правобережной части города. Для решения этой проблемы планируется строительство ТЭЦ-3 мощностью 360 МВт и 1200 Гкал/ч. В настоящее время завершается разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.



Централизованное теплоснабжение области Абай обеспечивают 11 предприятий, в составе которых 44 теплоисточника и 273 автономные котельные, обеспечивающие теплоснабжение бюджетных организаций.

Ранее сообщалось, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.