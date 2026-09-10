Теплосети изношены на 40%: что ждет Алматинскую область этой зимой

Подготовка объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы и жилищного фонда Алматинской области к отопительному сезону 2026–2027 годов идет в плановом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Готовность многоквартирных жилых домов составляет 97%, сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматинской области в ответ на запрос агентства.

По данным руководителя Н. Өмірханова, на подготовку и проведение отопительного сезона в 2026 году предусмотрено 13,6 млрд теңге.

Из этой суммы 8,2 млрд теңге выделено из местного бюджета, 2,8 млрд теңге направят энергопередающие предприятия, 2 млрд теңге предусмотрено в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», еще 0,6 млрд теңге — из резерва Правительства.

В области работают 18 централизованных и 84 блочно-модульные котельные. По состоянию на 2 сентября подготовлены 17 централизованных и 82 блочно-модульные котельные. Общая протяженность тепловых сетей составляет 188 км, средний уровень износа — порядка 40%.

— В области насчитывается 1 268 объектов социальной сферы, в том числе 598 объектов образования, 339 объектов здравоохранения, 298 объектов культуры и 33 объекта спорта. Готовность объектов образования составляет 93%, здравоохранения — 95%, культуры — 91%, спорта — 97%. Из 2 156 многоквартирных жилых домов готовность жилищного фонда составляет 97%, — сообщил Н. Өмірханов.

По его словам, оставшиеся работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

Сколько домов не подключено к централизованному отоплению

Централизованным теплоснабжением охвачены Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский и Уйгурский районы, а также города Қонаев и Алатау. Из 2 156 многоквартирных домов централизованное теплоснабжение получают 1 560. Соответственно, 596 многоквартирных жилых домов к нему не подключены.

— Отдельные проблемные объекты находятся на завершающей стадии подготовки. В частности, восстановительные работы на блочно-модульной котельной ЖК «Аспан Сити» в селе Бесагаш выполнены на 95%, запуск запланирован до середины сентября текущего года. По трем БМК в селе Шелек проводятся мероприятия по подготовке объектов к предстоящему отопительному сезону, — отметил Н. Өмірханов.

В управлении также сообщили, что работу по развитию газораспределительной инфраструктуры и подключению населенных пунктов к природному газу продолжают в соответствии с утвержденными планами и при наличии финансирования.

Износ теплосетей

В управлении энергетики и водоснабжения Алматинской области также рассказали о состоянии тепловых сетей. Общая протяженность тепловых сетей области составляет 188 км, средний уровень износа — 40%.

В рамках ремонтной кампании в этом году завершено обновление 4,4 км тепловых сетей на сумму 221,4 млн теңге. В городе Қонаев отремонтировано 2,1 км сетей, в Талгаре — 0,8 км, в Илийском районе — 1,5 км.

Кроме того, в городе Қонаев в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуются два проекта реконструкции тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км и стоимостью 2,0 млрд. теңге.

— Приоритетность ремонта и реконструкции участков определяется исходя из их технического состояния и уровня износа, — отметил Н. Өмірханов.

Ранее в акимате Алматы рассказали, что готовность энергопредприятий горожа к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов превышает 90%.