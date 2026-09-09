Насколько Алматы готов к отопительному сезону?

Об этом сообщили в управлении энергетики и водоснабжения города в ответ на запрос агентства.

— На текущий момент готовность энергопредприятий города к отопительному сезону составляет свыше 90%. Подготовительные, ремонтные работы и работы по реконструкции продолжаются в соответствии с утвержденными графиками. Завершение всех запланированных мероприятий предусмотрено до конца сентября 2026 года, — сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что основными направлениями подготовки остаются ремонт и реконструкция теплоисточников, тепловых и электрических сетей, котельных и другого энергетического оборудования, а также повышение надежности объектов теплоснабжения города.

Ранее в отделе тепло- и газоснабжения управления энергетики и водоснабжения Алматы рассказали, что уровень газификации города составляет 99,6%. Очередной этап развития газовой инфраструктуры запланирован на 2027–2031 годы. В его рамках техническую возможность подключения должны получить еще около 191 жилого дома.

Вопрос становится особенно актуальным в связи с новыми экологическими требованиями. С 30 декабря 2026 года в газифицированных районах мегаполиса вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива. Запрет касается именно территорий, где существует возможность использования более экологичных видов топлива. Соответствующая норма закреплена в Правилах охраны атмосферного воздуха Алматы, утвержденных решением маслихата 30 декабря 2025 года.