Теплосети испытают в семи районах Алматы: где возможны нештатные ситуации
С 9 по 18 сентября в Алматы пройдет завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей перед предстоящим отопительным сезоном, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в семи районах города ежедневно с 4:00 до 7:00.
Жителей и гостей мегаполиса просят соблюдать меры предосторожности. Во время испытаний не исключены нештатные ситуации, в том числе выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.
В случае возникновения подобных ситуаций горожан просят не предпринимать самостоятельных действий, покинуть место происшествия и сообщить об этом в «Алматинские тепловые сети» по телефонам 351-27-62 или 109.
Где и когда пройдут испытания
9 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева; Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.
Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, -2, -3, -4, Кокмайса; Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.
С 9 по 10 сентября
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Райымбека — Куратова — Гоголя.
С 9 по 18 сентября
Бостандыкский район: ряд территорий в границах улиц Аскарова, Саина, аль-Фараби, Рыскулбекова, Абиша Кекилбайулы, Басенова, Утепова, Розыбакиева, Жарокова, Ходжанова, Тимирязева, Назарбаева, а также микрорайоны Мирас, Казахфильм, Алмагуль и Орбита-1, -2, -3, -4.
Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.
10 сентября
Жетысуский район: микрорайон Кулагер, а также территории в границах улиц Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова.
Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.
10 и 11 сентября
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — река Большая Алматинка.
С 10 по 18 сентября
Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Назарбаева — Сатпаева — Желтоксан — Тимирязева — река Есентай.
11 сентября
Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
С 11 по 18 сентября
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.
14 сентября
Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.
Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.
15 сентября
Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.
15 и 16 сентября
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.
16 сентября
Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко.
Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.
17 сентября
Алатауский район: Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.
С 17 по 18 сентября
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.
18 сентября
Жетысуский район: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.
В компании подчеркнули, что горячее водоснабжение для потребителей, проживающих на указанных территориях, во время испытаний будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания позволяют проверить состояние тепловых сетей и оборудования, а также выявить проблемные участки трубопроводов до начала отопительного сезона.
Ранее с 3 по 14 августа в семи районах Алматы прошел второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.