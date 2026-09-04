Теплосети испытают в семи районах Алматы: где возможны нештатные ситуации

С 9 по 18 сентября в Алматы пройдет завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей перед предстоящим отопительным сезоном, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в семи районах города ежедневно с 4:00 до 7:00.

Жителей и гостей мегаполиса просят соблюдать меры предосторожности. Во время испытаний не исключены нештатные ситуации, в том числе выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.

В случае возникновения подобных ситуаций горожан просят не предпринимать самостоятельных действий, покинуть место происшествия и сообщить об этом в «Алматинские тепловые сети» по телефонам 351-27-62 или 109.

Где и когда пройдут испытания

9 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева; Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, -2, -3, -4, Кокмайса; Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.

С 9 по 10 сентября

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Райымбека — Куратова — Гоголя.

С 9 по 18 сентября

Бостандыкский район: ряд территорий в границах улиц Аскарова, Саина, аль-Фараби, Рыскулбекова, Абиша Кекилбайулы, Басенова, Утепова, Розыбакиева, Жарокова, Ходжанова, Тимирязева, Назарбаева, а также микрорайоны Мирас, Казахфильм, Алмагуль и Орбита-1, -2, -3, -4.

Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

10 сентября

Жетысуский район: микрорайон Кулагер, а также территории в границах улиц Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова.

Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.

Фото: Юрий Ким

10 и 11 сентября

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — река Большая Алматинка.

С 10 по 18 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Назарбаева — Сатпаева — Желтоксан — Тимирязева — река Есентай.

11 сентября

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.

С 11 по 18 сентября

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.

14 сентября

Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.

Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.

15 сентября

Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.

15 и 16 сентября

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

16 сентября

Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко.

Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

17 сентября

Алатауский район: Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

С 17 по 18 сентября

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

18 сентября

Жетысуский район: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.

В компании подчеркнули, что горячее водоснабжение для потребителей, проживающих на указанных территориях, во время испытаний будет полностью сохранено.

Гидравлические испытания позволяют проверить состояние тепловых сетей и оборудования, а также выявить проблемные участки трубопроводов до начала отопительного сезона.

Ранее с 3 по 14 августа в семи районах Алматы прошел второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.