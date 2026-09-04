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    Теплосети испытают в семи районах Алматы: где возможны нештатные ситуации

    С 9 по 18 сентября в Алматы пройдет завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей перед предстоящим отопительным сезоном, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: сгенерировано ИИ

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», испытания магистральных и распределительных трубопроводов будут проводиться в семи районах города ежедневно с 4:00 до 7:00.

    Жителей и гостей мегаполиса просят соблюдать меры предосторожности. Во время испытаний не исключены нештатные ситуации, в том числе выход воды на поверхность и частичное разрушение дорожного покрытия.

    В случае возникновения подобных ситуаций горожан просят не предпринимать самостоятельных действий, покинуть место происшествия и сообщить об этом в «Алматинские тепловые сети» по телефонам 351-27-62 или 109.

    Где и когда пройдут испытания

    9 сентября

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева; Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.

    Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова.

    Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.

    Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, -2, -3, -4, Кокмайса; Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская.

    С 9 по 10 сентября

    Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Назарбаева — Райымбека — Куратова — Гоголя.

    С 9 по 18 сентября

    Бостандыкский район: ряд территорий в границах улиц Аскарова, Саина, аль-Фараби, Рыскулбекова, Абиша Кекилбайулы, Басенова, Утепова, Розыбакиева, Жарокова, Ходжанова, Тимирязева, Назарбаева, а также микрорайоны Мирас, Казахфильм, Алмагуль и Орбита-1, -2, -3, -4.

    Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.

    10 сентября

    Жетысуский район: микрорайон Кулагер, а также территории в границах улиц Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова.

    Наурызбайский район: Проектируемая — Айтбаева — Райымбека — Алты-Алаш.

    теплосети
    Фото: Юрий Ким

    10 и 11 сентября

    Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — река Большая Алматинка.

    С 10 по 18 сентября

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Назарбаева — Сатпаева — Желтоксан — Тимирязева — река Есентай.

    11 сентября

    Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой.

    Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра — Жандосова — Варламова — Айманова.

    С 11 по 18 сентября

    Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского.

    14 сентября

    Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда.

    Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.

    15 сентября

    Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — микрорайон Зерделі.

    15 и 16 сентября

    Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова.

    16 сентября

    Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Немировича-Данченко.

    Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека.

    17 сентября

    Алатауский район: Ак-Кайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.

    С 17 по 18 сентября

    Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова.

    18 сентября

    Жетысуский район: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина.

    В компании подчеркнули, что горячее водоснабжение для потребителей, проживающих на указанных территориях, во время испытаний будет полностью сохранено.

    Гидравлические испытания позволяют проверить состояние тепловых сетей и оборудования, а также выявить проблемные участки трубопроводов до начала отопительного сезона.

    Ранее с 3 по 14 августа в семи районах Алматы прошел второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

    Ремонт Регионы Казахстана Тепловые сети Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор