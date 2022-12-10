НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Теплоисточник вышел из строя в Семее

10 Декабря 2022, 15:15
Теплоисточник вышел из строя в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее вышел из строя теплоисточник в микрорайоне Энергетик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По данным городского акимата, 10 декабря в 4:00 часов утра на тепловом источнике «Интернат 5» произошла поломка системы ШЗУ и снижение параметров подачи тепла.

«Сотрудники ГКП «Теплокоммунэнерго» (12 человек) работают над ликвидацией ситуации, отопление будет восстановлено в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве.

Источник снабжает теплом свыше 30 многоэтажных домов микрорайона Энергетик.


Теги:
Новости по теме
Американский журналист умер на чемпионате мира в Катаре
Захвативший заложников мужчина погиб в Дрездене
Порыв трубопровода произошел в Рудном
Читайте также
Захвативший заложников мужчина погиб в Дрездене
Порыв трубопровода произошел в Рудном
Автомобиль наехал на торговый дом в Семее
44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области
Изношенность теплосетей города Актобе составляет около 40 %
Жилищную помощь получили 313 семей в Атырау
Зимний фонтан удивил костанайцев и прибавил работы коммунальным службам
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
2 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
3 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
4 Как Кокшетау готовится к встрече Нового года
5 Теплоисточник вышел из строя в Семее

Лента новостей