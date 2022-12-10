Теплоисточник вышел из строя в Семее

10 Декабря 2022, 15:15

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее вышел из строя теплоисточник в микрорайоне Энергетик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По данным городского акимата, 10 декабря в 4:00 часов утра на тепловом источнике «Интернат 5» произошла поломка системы ШЗУ и снижение параметров подачи тепла.

«Сотрудники ГКП «Теплокоммунэнерго» (12 человек) работают над ликвидацией ситуации, отопление будет восстановлено в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве.

Источник снабжает теплом свыше 30 многоэтажных домов микрорайона Энергетик.