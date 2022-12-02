Теплоэлектростанцию построит в Жамбылской области корейская компания

2 Декабря 2022, 15:05

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области обсудили возможности совместных проектов в энергетическом секторе с представителями южнокорейского бизнеса. Компания из Южной Кореи планирует построить тепловую электростанцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, встречу с представителями корейской компании Securo провел аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Президент компании Ким Чун Хо проинформировал главу жамбылского региона о текущей деятельности, инвестиционных проектах и перспективах развития компании Securo. Он рассказал об использовании новейших технологий в реализации инфраструктурных проектов, в архитектурном проектировании, о применении современных подходов в экологически чистом производстве электроэнергии, в сфере IT.

Нуржан Нуржигитов ознакомил предпринимателя с основными направлениями развития региона, подробно остановился на работе по развитию АПК, промышленности, сферы возобновляемой энергетики.

«Глава региона и президент корейской компании обстоятельно обсудили вопросы реализации совместных проектов в энергетическом секторе. Компания планирует построить в нашей области тепловую электростанцию мощностью 270 мВт. Планируется создать 500 новых рабочих мест. Стоимость проекта - 180 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также стороны рассмотрели перспективы реализации проекта по производству ферросилиция с созданием 400 новых рабочих мест и производственной мощностью 60 тыс. тонн в год.

Особое внимание во время беседы было уделено внедрению IT-технологий в ходе строительства Smart-city в областном центре.

«Тепловая электростанция - важный объект, - подчеркнул аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Реализация проекта способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет и инвестиций, что положительно отразится на экономике области».

Глава региона отметил, что со стороны местных исполнительных органов в рамках государственных программ будет оказана всесторонняя поддержка.

Ким Чун Хо высоко оценил усилия Жамбылской области по развитию сферы возобновляемых источников энергии и выразил признательность руководству региона за поддержку проектов.

Как сообщалось ранее, крупные компании Казахстана и Франции намерены построить ветропарк на юге Казахстана, в жамбылском регионе. В ходе состоявшегося визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию было подписано соглашение о строительстве ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт. Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов. Уникальность казахстанского проекта ветропарка заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.

Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт.

Так, в 2012 году в Кордайском районе введена в эксплуатацию первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» общей мощностью 7 МВт. В числе объектов ВИЭ в регионе также первая в Казахстане промышленная ВЭС на Кордайском перевале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в стране малая ГЭС на Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова и другие. В июле 2015 года во время телемоста с участием Главы государства введена в эксплуатацию крупнейшая в Казахстане СЭС «Бурное Солар-1».