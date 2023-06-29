Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау и Семее рассматривается на уровне Правительства. Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области электроэнергетики в ряде регионов реализуются новые проекты. В этом году завершится модернизация электростанций мощностью более 600 МВт. В Алматы и Туркестане в 2025-2026 годах будут запущены энергетические проекты газовой генерации общей мощностью более 2,3 ГВт», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Глава Правительства также отметил, что строительство новой теплоэлектроцентрали началось в Кызылорде.

«Рассматривается вопрос строительства 2 теплоэлектроцентралей в Кокшетау и Семее. Также в текущем году будут внедрены 10 проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 276 МВт», - заключил глава Кабмина.