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Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 13:36
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау и Семее рассматривается на уровне Правительства. Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области электроэнергетики в ряде регионов реализуются новые проекты. В этом году завершится модернизация электростанций мощностью более 600 МВт. В Алматы и Туркестане в 2025-2026 годах будут запущены энергетические проекты газовой генерации общей мощностью более 2,3 ГВт», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

Глава Правительства также отметил, что строительство новой теплоэлектроцентрали началось в Кызылорде.

«Рассматривается вопрос строительства 2 теплоэлектроцентралей в Кокшетау и Семее. Также в текущем году будут внедрены 10 проектов возобновляемых источников энергии общей мощностью 276 МВт», - заключил глава Кабмина.


Правительство РК   Энергетика   Алихан Смаилов   Кокшетау   Семей   ТЭЦ  
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