Тепло вернется на север Казахстана 26-29 июля
25 Июля 2018 13:30 210
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О погоде на 26-28 июля 2018 года рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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«В северных регионах, несмотря на кратковременные дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до плюс 25-35 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана, на юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40...42 градусов», - говорится в сообщении Казгидромета.
По информации синоптиков, на восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.
Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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