Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 25 °С
Алматы: 26 °С
USD 344.64 EUR 402.95
RUB 5.49 CNY 50.60
Скачать

Тепло вернется на север Казахстана 26-29 июля

25 Июля 2018 13:30 210
Поделиться:
Тепло вернется на север Казахстана 26-29 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О погоде на 26-28 июля 2018 года рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Подъем воды в реках из-за проливных дождей ожидается в Восточном Казахстане
Местами пройдут дожди с грозами в Казахстане в среду В Астане 25 июля ожидается гроза и град

«В северных регионах, несмотря на кратковременные дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до плюс 25-35 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана, на юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40...42 градусов», - говорится в сообщении Казгидромета.

По информации синоптиков, на восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив