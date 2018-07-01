Тепло вернется на север Казахстана 26-29 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О погоде на 26-28 июля 2018 года рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В северных регионах, несмотря на кратковременные дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до плюс 25-35 градусов, связанное с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана, на юго-западе республики столбики термометров поднимутся до плюс 40...42 градусов», - говорится в сообщении Казгидромета.

По информации синоптиков, на восточную половину Казахстана сохраняет свое влияние высотная ложбина циклона, с которой будет продолжать поступать прохладный и влажный воздух, что вызовет кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.