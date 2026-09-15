Тепло подадут в срок: в Кокшетау коммунальщики ответили на опасения жителей
Представители ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» дали разъяснения жителям областного центра, обеспокоенным затянувшимся ремонтом тепломагистрали, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители нескольких домов по улице М. Дулатова обеспокоены затянувшимся ремонтом тепломагистрали на перекрестке улиц М. Дулатова и А. Байтурсынова в городе Кокшетау. По их словам, на месте до сих пор ведутся ремонтные работы, а ведь не за горами начало отопительного сезона.
На вопросы горожан ответили в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу».
— На улицах Байтурсынова и Дулатова все сварочные работы уже завершены, установлена запорная арматура и произведена обвязка всех потребителей. В настоящее время теплотрасса заполнена и поставлена на циркуляцию, ведутся работы по благоустройству, — развеяли сомнения местных жителей на предприятии.
Тепловики также уточнили, что проводить на месте благоустройство — дело подрядной организации. Запуск теплоснабжения будет произведен вовремя.
Подобные же вопросы, по словам представителей предприятия, возникали у жителей ул. Саина. Там все трубы также уже положены и заполнены водой. Тепло будет дано в срок.
Напомним, ранее сообщалось, когда в Астане начнется отопительный сезон.