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    Тепло подадут в срок: в Кокшетау коммунальщики ответили на опасения жителей

    Представители ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» дали разъяснения жителям областного центра, обеспокоенным затянувшимся ремонтом тепломагистрали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тепло подадут в срок: в Кокшетау коммунальщики ответили на опасения жителей
    Фото: Оксана Матасова/Kazinform

    Жители нескольких домов по улице М. Дулатова обеспокоены затянувшимся ремонтом тепломагистрали на перекрестке улиц М. Дулатова и А. Байтурсынова в городе Кокшетау. По их словам, на месте до сих пор ведутся ремонтные работы, а ведь не за горами начало отопительного сезона.

    На вопросы горожан ответили в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу».

    — На улицах Байтурсынова и Дулатова все сварочные работы уже завершены, установлена запорная арматура и произведена обвязка всех потребителей. В настоящее время теплотрасса заполнена и поставлена на циркуляцию, ведутся работы по благоустройству, — развеяли сомнения местных жителей на предприятии.

    Тепловики также уточнили, что проводить на месте благоустройство — дело подрядной организации. Запуск теплоснабжения будет произведен вовремя.

    Подобные же вопросы, по словам представителей предприятия, возникали у жителей ул. Саина. Там все трубы также уже положены и заполнены водой. Тепло будет дано в срок.

    Напомним, ранее сообщалось, когда в Астане начнется отопительный сезон.

    Отопительный сезон Ремонт Регионы Казахстана Тепловые сети Отопление ЖКХ Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор