Тепло подадут в срок: в Кокшетау коммунальщики ответили на опасения жителей

Жители нескольких домов по улице М. Дулатова обеспокоены затянувшимся ремонтом тепломагистрали на перекрестке улиц М. Дулатова и А. Байтурсынова в городе Кокшетау. По их словам, на месте до сих пор ведутся ремонтные работы, а ведь не за горами начало отопительного сезона.

На вопросы горожан ответили в ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу».

— На улицах Байтурсынова и Дулатова все сварочные работы уже завершены, установлена запорная арматура и произведена обвязка всех потребителей. В настоящее время теплотрасса заполнена и поставлена на циркуляцию, ведутся работы по благоустройству, — развеяли сомнения местных жителей на предприятии.

Тепловики также уточнили, что проводить на месте благоустройство — дело подрядной организации. Запуск теплоснабжения будет произведен вовремя.

Подобные же вопросы, по словам представителей предприятия, возникали у жителей ул. Саина. Там все трубы также уже положены и заполнены водой. Тепло будет дано в срок.

Напомним, ранее сообщалось, когда в Астане начнется отопительный сезон.