Когда в Астане начнется отопительный сезон

В «Астана-Теплотранзит» назвали условие для начала отопительного сезона в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Начало отопительного сезона регламентируется Правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Для его начала необходимо, чтобы в течение 5 суток устоялась среднесуточная температура наружного воздуха в пределах 10 градусов. После этого у нас объявляется начало сезона и планомерно запускаются объекты, — рассказал председатель правления по режимам и наладке — главный инженер АО «Астана-Теплотранзит» Абзал Саугабаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

При понижении температуры наружного воздуха отопительный сезон также могут начать раньше для социальных объектов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Мы всегда готовы обеспечить ранее начало отопительного сезона для социальных объектов — это детские и медицинские учреждения, — отметил Абзал Саугабаев.

Ранее сообщалось, что Астана входит в отопительный сезон с запасом тепловой мощности.