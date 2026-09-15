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    Когда в Астане начнется отопительный сезон

    В «Астана-Теплотранзит» назвали условие для начала отопительного сезона в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопление
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Начало отопительного сезона регламентируется Правилами подготовки и проведения отопительного сезона. Для его начала необходимо, чтобы в течение 5 суток устоялась среднесуточная температура наружного воздуха в пределах 10 градусов. После этого у нас объявляется начало сезона и планомерно запускаются объекты, — рассказал председатель правления по режимам и наладке — главный инженер АО «Астана-Теплотранзит» Абзал Саугабаев.

    Абзал Саугабаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    При понижении температуры наружного воздуха отопительный сезон также могут начать раньше для социальных объектов.

    отопление
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Мы всегда готовы обеспечить ранее начало отопительного сезона для социальных объектов — это детские и медицинские учреждения, — отметил Абзал Саугабаев.

    Ранее сообщалось, что Астана входит в отопительный сезон с запасом тепловой мощности.

    Отопительный сезон Астана Отопление
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор