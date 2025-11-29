РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:26, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тепло для жителей Рудного станет дешевле со следующего года

    Местная теплокомпания сообщила о снижении тарифов на тепловую энергию с 1 января по 31 марта 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тариф
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Согласно информации Рудненских тепловых сетей, для населения, оснащенного приборами учета тепловой энергии, тариф будет уменьшен на 4,3%, для прочих потребителей — на 1,0%, а для бюджетных организаций с приборами учета — на 14,9%.

    При этом для потребителей поселка Качар тарифы сохранятся на уровне 2025 года.

    Более подробная информация доступна на официальном сайте предприятия.

    Напомним, по поручению Главы государства Правительство приняло меры для стабилизации экономики и смягчения последствий реформ. Среди них — мораторий на повышение цен на бензин, дизельное топливо, коммунальные услуги и другие решения.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Рудный Цены и тарифы Отопление
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают