Тепло для жителей Рудного станет дешевле со следующего года

Согласно информации Рудненских тепловых сетей, для населения, оснащенного приборами учета тепловой энергии, тариф будет уменьшен на 4,3%, для прочих потребителей — на 1,0%, а для бюджетных организаций с приборами учета — на 14,9%.

При этом для потребителей поселка Качар тарифы сохранятся на уровне 2025 года.

Более подробная информация доступна на официальном сайте предприятия.

Напомним, по поручению Главы государства Правительство приняло меры для стабилизации экономики и смягчения последствий реформ. Среди них — мораторий на повышение цен на бензин, дизельное топливо, коммунальные услуги и другие решения.