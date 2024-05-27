Очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут формировать погоду практически на всей территории Казахстана, принося с собой дожди в ближайшие три дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

28 мая на севере и востоке страны — сильные дожди, которые в ночные часы могут перейти в мокрый снег. Да и по температурам существенного повышения не ожидается — 28 мая на западе, севере и в центре, 29–30 мая на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.

Только на западе страны поле повышенного давления обусловит прекращение осадков и постепенное повышение температуры воздуха как ночью, так и днем.