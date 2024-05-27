РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:13, 27 Май 2024 | GMT +6

    Тепло будет только на западе Казахстана — синоптики

    Актюбинская область, природа
    Фото: visitaktobe.kz

    Очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут формировать погоду практически на всей территории Казахстана, принося с собой дожди в ближайшие три дня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    28 мая на севере и востоке страны — сильные дожди, которые в ночные часы могут перейти в мокрый снег. Да и по температурам существенного повышения не ожидается — 28 мая на западе, севере и в центре, 29–30 мая на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов.

    Только на западе страны поле повышенного давления обусловит прекращение осадков и постепенное повышение температуры воздуха как ночью, так и днем.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Снег Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!