Тепличный комплекс стоимостью 7 млрд тенге строят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местный предприниматель строит современный тепличный комплекс, который будет обеспечивать жителей региона 3 тысячами тонн овощей в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам предпринимателя Дмитрия Шарапаева, стоимость проекта составляет 7 млрд тенге. Средства заемные, через СПК «Солтүстік».

«Точная настройка микроклимата позволит создавать идеальные условия для роста овощей. Автоматизированная система полива и освещения – оптимальный режим для каждого овоща. Гидропоническая система позволяет выращивать овощи круглый год. Закрывать будем 30% потребности области в овощах. В пиковый период – с ноября по март, когда самая высокая цена и сложность доставки – будем влиять на цену и качество продукта. Конечную стоимость пока определить сложно, но однозначно будет дешевле привозных овощей», - рассказал Д. Шарапаев акиму области.

Теплица разместится на площади 3,7 га. 60 новых рабочих мест создадут. Половину оборудования для комплекса уже получили.

«Уровень теплиц 4+. Если мы хотим качественный продукт, то нужно использовать современные технологии. Мы открыли колледж, будем обучать студентов, наберем специально группу. Для обучения привлечем казахстанских и российских специалистов», - добавил Д. Шарапаев.