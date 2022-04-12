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    00:00, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Тепличный комплекс стоимостью 7 млрд тенге строят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местный предприниматель строит современный тепличный комплекс, который будет обеспечивать жителей региона 3 тысячами тонн овощей в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам предпринимателя Дмитрия Шарапаева, стоимость проекта составляет 7 млрд тенге. Средства заемные, через СПК «Солтүстік».

    «Точная настройка микроклимата позволит создавать идеальные условия для роста овощей. Автоматизированная система полива и освещения – оптимальный режим для каждого овоща. Гидропоническая система позволяет выращивать овощи круглый год. Закрывать будем 30% потребности области в овощах. В пиковый период – с ноября по март, когда самая высокая цена и сложность доставки – будем влиять на цену и качество продукта. Конечную стоимость пока определить сложно, но однозначно будет дешевле привозных овощей», - рассказал Д. Шарапаев акиму области.

    Теплица разместится на площади 3,7 га. 60 новых рабочих мест создадут. Половину оборудования для комплекса уже получили.

    «Уровень теплиц 4+. Если мы хотим качественный продукт, то нужно использовать современные технологии. Мы открыли колледж, будем обучать студентов, наберем специально группу. Для обучения привлечем казахстанских и российских специалистов», - добавил Д. Шарапаев.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана
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