Тепличным хозяйствам Туркестанской области дополнительно поставят 150 тыс. тонн угля

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С 2024 года тепличным хозяйствам Туркестанской области дополнительно поставят 150 тыс. тонн шубаркульского угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.



Соглашение на поставку дополнительных 150 тыс. тонн угля путем заключения прямого контракта на поставку твердого топлива между АО «Шубарколь Комир» и тепличными хозяйствами Туркестанской области достигнуто по итогам нескольких раундов переговоров со всеми заинтересованными участниками: представителями министерств индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, акимата Туркестанской области, тепличных хозяйств, региональных операторов по поставке угля, угольных предприятий и АО НК «КТЖ».

Стоимость угля для тепличных хозяйств за 1 тонну составит 10 350 тенге. Начало отгрузки – с 1 января 2024 года. Заинтересованным тепличным хозяйствам для получения более подробной информации о способах заключения контракта следует обратиться в управление энергетики акимата Туркестанской области. По данным акимата региона, по состоянию на 20 июля т.г. в область отгружено 148,8 тыс. тонн угля, где тепличными хозяйствами закуплено 28 тыс. тонн угля.

Кроме того, для упорядочения нормативов торгов коммунально-бытовым углем с учетом потребностей и особенностей каждого региона Комитет торговли МТИ совместно с АЗРК и МИИР начал работу над внесением изменений в законодательство в сфере биржевой торговли.

Напомним, что в начале февраля 2023 года заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с тепличниками Туркестанской области, пострадавших от обильного снегопада. Тогда тепличники обратились к вице-премьеру с просьбой обеспечить углем в достаточном количестве и вернуть субсидии. Вице-премьер информировал фермеров о решении Правительства субсидировать тепличные хозяйства. Для этого теплица должна пройти сертификацию, соответствовать стандартам производства. В этих целях С. Жумангарин дал поручение разработать национальный стандарт для теплиц.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства ведет работу по внедрению субсидирования тепличных хозяйств в рамках производства приоритетных культур. В частности, планируется внедрить субсидирование расходов на теплоэнергию в период межсезонья. Для подачи заявки на субсидии требуется наличие сертификата соответствия теплицы технологиям производства.

Для этого по поручению вице-премьера Жумангарина Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства утвержден Национальный стандарт для фермерских теплиц (СТ РК 3834-2023), который вступил в силу с 1 мая 2023 года. На сегодня Национальный центр аккредитации завершает работы по первичной аккредитации АО «НаЦЭкС», имеющего сеть подразделений в области аккредитации по республике. Завершение подготовительных работ по сертификации ожидается в первой декаде августа.

Со стороны МСХ уже разработаны соответствующие изменения в Правила субсидирования, которые предусматривают возмещение расходов на 1 га по нормам субсидий, утвержденным постановлением акимата. Принятие Правил ожидается до конца августа 2023 года.