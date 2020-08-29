Теплица по голландской технологии позволит выращивать 8 тонн овощей в год в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – Стоимость проекта - 14 млрд тенге. Инвестор, решивший круглогодично выращивать к столу западноказахстанцев свежие овощи, - ТОО «World Green Company» - получил господдержку в размере 75,7 млн тенге из местного бюджета на подведение инженерных сетей к своему тепличному комплексу в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый тепличный комплекс на площади 17 гектаров ТОО «World Green Company» строит в поселке Новенький, района Байтерек. Сама теплица займет площадь 12 гектаров. Это, как утверждает руководитель ТОО «World Green Company» Мурат Ибрагимов, будет самый крупный тепличный комплекс в ЗКО, подобный есть в стране только в Алматинской области. Стоимость проекта – 14 млрд тенге, мощность – 8 тысяч тонн овощной продукции в год.

На период строительства комплекса здесь задействованы 150 человек, после ввода в эксплуатацию будет создано 200 постоянных рабочих мест. Сейчас строительные работы выполнены практически на 40% - установлен каркас здания, начался монтаж металлоконструкций, позже теплица будет полностью остеклена.

«Тепличный комплекс автоматизирован, его обслуживание будет идти при помощи компьютерных программ, участие человека в процессе выращивания овощей минимальное, - рассказывает директор ТОО «World Green Company» Мурат Ибрагимов. - Мы будем устанавливать голландское оборудование, и первые три года работы голландские специалисты будут полностью сопровождать наш проект. Планируем выращивать 4500 тонн огурцов и 3500 тонн томатов в год. Рассчитываем, что ближе к зиме комплекс запустим, и в январе наши овощи появятся на прилавках местных рынков и супермаркетов».

Отметим, что проект «Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов» нашел одобрение у членов регионального Совета по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта Западно-Казахстанской области в 2018 году. ТОО «World Green Company» получило из областного бюджета 75,7 млн тенге на подведение газификации, водоснабжения (техническая вода) и канализации в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» по инструменту «Подведение недостающей инфраструктуры».

«Между Комитетом Инвестиций РК и ТОО «World Green Company» заключен договор по освобождению компании от таможенных пошлин на импорт строительных материалов и оборудования. Данный проект – реализация государственной политики по созданию агропродовольственного пояса вокруг городов. Таким образом решается стратегическая задача по продовольственному обеспечению области и нивелированию роста цен на овощи, особенно в межсезонье. Экологически чистые овощи будут поступать с грядок напрямую в торговые сети и покупатели смогут приобретать качественный продукт», рассказал руководитель отдела инвестиций управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Илияс Калитов.

Западноказахстанцы смогут приобрести первую продукцию местного производителя уже в январе 2021 года.