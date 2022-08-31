31 Августа 2022 11:01

Теплая погода сохранится на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие дни на северную половину республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, с которым ожидается дождь, гроза, усиление ветра, а в южной половине страны по-прежнему сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Понижение температуры воздуха ожидается на крайнем западе республики: днем от +33, +38°С до +23, +31°С, на северо-западе республики - от +31, +38°С до +25, +35°С, на севере страны столбики термометров достигнут отметки +30, +35°С, повышение температуры воздуха в центре и юго-востоке до +30, +38°С, на востоке - до +27, +38°С, на юге - до +35, +40°С», - сообщили синоптики.