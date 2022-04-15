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    00:06, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Теплая погода без осадков ожидается 15 апреля в большинстве городов РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На северо-востоке, востоке Казахстана 15 апреля ожидается погода без осадков. На западе страны ожидается дождь с грозой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 15-17 тепла.

    В Актобе переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 13-15 тепла. По области ожидается гроза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

    В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 21-23 тепла. По области ожидаются гроза, туман.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 29-31 тепла. По области ожидается гроза.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 23-25 тепла. По области ожидается туман.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 тепла.

    В Уральске переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидается гроза.

    В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 18-20 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

    Ранее синоптики прогнозировали с 14 по 16 апреля туманы и пыльные бури на западе Казахстана. Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

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