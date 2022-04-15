Теплая погода без осадков ожидается 15 апреля в большинстве городов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На северо-востоке, востоке Казахстана 15 апреля ожидается погода без осадков. На западе страны ожидается дождь с грозой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 15-17 тепла.

В Актобе переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 13-15 тепла. По области ожидается гроза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 21-23 тепла. По области ожидаются гроза, туман.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 29-31 тепла. По области ожидается гроза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 23-25 тепла. По области ожидается туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 тепла.

В Уральске переменная облачность, днём дождь, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днём 8-10 тепла. По области ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 18-20 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 22-24 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

Ранее синоптики прогнозировали с 14 по 16 апреля туманы и пыльные бури на западе Казахстана. Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.