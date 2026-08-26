Теперь можно просто написать: eGov GPT начал выдавать госуслуги

В Казахстане уже 50 государственных услуг можно получить через eGov GPT в формате обычной переписки. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Буквально недавно мы запустили eGov GPT, через который уже 50 государственных услуг можно в формате переписки просто получить. То есть если вы пользуетесь ChatGPT или какими-то агентами, то вот также можно просто переписываться и получать государственные услуги, — сказал Ростислав Коняшкин.

По его словам, искусственный интеллект активно внедряется и в контакт-центры. Это позволяет снизить стоимость обработки обращений граждан и нагрузку на сотрудников.

Одновременно министерство продолжает цифровизацию наиболее востребованных госуслуг. По словам Коняшкина, за первое полугодие 2026 года количество обращений граждан в центры обслуживания населения сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Мы активно работали над топ-10 государственными услугами, которые составляют 79–80 процентов всего трафика обращений наших граждан, — отметил первый вице-министр.

ИИ поможет госслужащим работать с документами

Искусственный интеллект внедряется не только в сервисы для граждан, но и во внутреннюю работу государственных органов.

При этом, как отметил Коняшкин, государственные служащие не могут использовать модели, которые обрабатывают данные на серверах за пределами Казахстана.

— Мы не можем использовать модели, которые обрабатываются на серверах вне нашей страны, — сказал он.

Для безопасной работы с государственными данными был запущен суперкомпьютер.

— Теперь мы можем безопасно обрабатывать служебную корреспонденцию, документы, и уже сейчас искусственный интеллект помогает делать короткое содержание писем, помогает анализировать большие потоки обращений, помогает формировать те же самые доклады, презентации и переводчик, — рассказал Коняшкин.

ИИ используют в здравоохранении и строительстве

По словам первого вице-министра, искусственный интеллект также внедряется в различных отраслях экономики.

— Если мы говорим про здравоохранение, да, это уже автоматический анализ снимков, который помогает гораздо быстрее определять какие-то болезни. Это анализ строительной документации, который помогает как снизить человеческий фактор, так и ускорить эти процессы, — сообщил он.

При этом в каждом министерстве назначены ответственные за цифровую трансформацию соответствующей отрасли.

Детей будут обучать работе с ИИ

Еще одним приоритетом министерства является массовое обучение граждан навыкам работы с искусственным интеллектом.

— Мы действительно верим и абсолютно в этом уверены, что получение базовых навыков взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта — это уже обязательство, которое мы должны дать детям, следующему поколению, — заявил Коняшкин.

По его мнению, ИИ не приведет к ситуации, когда технологии полностью заменят человека. Напротив, преимущество получат специалисты, которые научатся эффективно использовать новые инструменты.

— Рынок труда трансформируется, но он трансформируется не в пользу того, что искусственный интеллект будет делать все за нас, а в пользу того, что люди, которые обучатся и будут работать с искусственным интеллектом, будут более эффективны, — подчеркнул он.

Также Коняшкин добавил, что если будет возможность сделать больше объема работы, будет возможность сделать ее более качественно.

Отвечая на вопрос о готовности казахстанцев к масштабной цифровизации, Коняшкин заявил, что граждан необходимо максимально вовлекать в этот процесс.

— Если мы этот путь не начнем, то мы точно никогда его не пройдем, — сказал он.

Он сравнил нынешний этап внедрения ИИ с переходом на цифровые документы, которыми казахстанцы сегодня пользуются как привычным сервисом.

— Когда только мы это запускали, тоже люди сомневались, люди думали, каким образом пользоваться. Мы в том числе вывели эту услугу, вот эти сервисы, в банковские и мобильные приложения, потому что понимали, что банковским приложением наши граждане пользуются каждый день, — отметил Коняшкин.

По его словам, государство и дальше будет искать наиболее удобные для граждан способы доступа к цифровым сервисам.

— Мы ищем наиболее простой путь, как достучаться до наших граждан, как показать им новые возможности через те экосистемы и механизмы, в которых это им уже доступно, — заключил первый вице-министр.

Отметим, ранее Минцифры сообщало, что до конца 2026 года планируется запустить еще минимум 150 государственных услуг с одновременным выводом их в eGov GPT. На тот момент в новом формате уже было оказано более 20 тысяч услуг.

Ранее стало известно, что ИИ поможет Казахстану решать, где бурить скважины за сотни миллионов долларов.