Теперь можно просто написать: eGov GPT начал выдавать госуслуги
В Казахстане уже 50 государственных услуг можно получить через eGov GPT в формате обычной переписки. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Буквально недавно мы запустили eGov GPT, через который уже 50 государственных услуг можно в формате переписки просто получить. То есть если вы пользуетесь ChatGPT или какими-то агентами, то вот также можно просто переписываться и получать государственные услуги, — сказал Ростислав Коняшкин.
По его словам, искусственный интеллект активно внедряется и в контакт-центры. Это позволяет снизить стоимость обработки обращений граждан и нагрузку на сотрудников.
Одновременно министерство продолжает цифровизацию наиболее востребованных госуслуг. По словам Коняшкина, за первое полугодие 2026 года количество обращений граждан в центры обслуживания населения сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Мы активно работали над топ-10 государственными услугами, которые составляют 79–80 процентов всего трафика обращений наших граждан, — отметил первый вице-министр.
ИИ поможет госслужащим работать с документами
Искусственный интеллект внедряется не только в сервисы для граждан, но и во внутреннюю работу государственных органов.
При этом, как отметил Коняшкин, государственные служащие не могут использовать модели, которые обрабатывают данные на серверах за пределами Казахстана.
— Мы не можем использовать модели, которые обрабатываются на серверах вне нашей страны, — сказал он.
Для безопасной работы с государственными данными был запущен суперкомпьютер.
— Теперь мы можем безопасно обрабатывать служебную корреспонденцию, документы, и уже сейчас искусственный интеллект помогает делать короткое содержание писем, помогает анализировать большие потоки обращений, помогает формировать те же самые доклады, презентации и переводчик, — рассказал Коняшкин.
ИИ используют в здравоохранении и строительстве
По словам первого вице-министра, искусственный интеллект также внедряется в различных отраслях экономики.
— Если мы говорим про здравоохранение, да, это уже автоматический анализ снимков, который помогает гораздо быстрее определять какие-то болезни. Это анализ строительной документации, который помогает как снизить человеческий фактор, так и ускорить эти процессы, — сообщил он.
При этом в каждом министерстве назначены ответственные за цифровую трансформацию соответствующей отрасли.
Детей будут обучать работе с ИИ
Еще одним приоритетом министерства является массовое обучение граждан навыкам работы с искусственным интеллектом.
— Мы действительно верим и абсолютно в этом уверены, что получение базовых навыков взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта — это уже обязательство, которое мы должны дать детям, следующему поколению, — заявил Коняшкин.
По его мнению, ИИ не приведет к ситуации, когда технологии полностью заменят человека. Напротив, преимущество получат специалисты, которые научатся эффективно использовать новые инструменты.
— Рынок труда трансформируется, но он трансформируется не в пользу того, что искусственный интеллект будет делать все за нас, а в пользу того, что люди, которые обучатся и будут работать с искусственным интеллектом, будут более эффективны, — подчеркнул он.
Также Коняшкин добавил, что если будет возможность сделать больше объема работы, будет возможность сделать ее более качественно.
Отвечая на вопрос о готовности казахстанцев к масштабной цифровизации, Коняшкин заявил, что граждан необходимо максимально вовлекать в этот процесс.
— Если мы этот путь не начнем, то мы точно никогда его не пройдем, — сказал он.
Он сравнил нынешний этап внедрения ИИ с переходом на цифровые документы, которыми казахстанцы сегодня пользуются как привычным сервисом.
— Когда только мы это запускали, тоже люди сомневались, люди думали, каким образом пользоваться. Мы в том числе вывели эту услугу, вот эти сервисы, в банковские и мобильные приложения, потому что понимали, что банковским приложением наши граждане пользуются каждый день, — отметил Коняшкин.
По его словам, государство и дальше будет искать наиболее удобные для граждан способы доступа к цифровым сервисам.
— Мы ищем наиболее простой путь, как достучаться до наших граждан, как показать им новые возможности через те экосистемы и механизмы, в которых это им уже доступно, — заключил первый вице-министр.
Отметим, ранее Минцифры сообщало, что до конца 2026 года планируется запустить еще минимум 150 государственных услуг с одновременным выводом их в eGov GPT. На тот момент в новом формате уже было оказано более 20 тысяч услуг.
Ранее стало известно, что ИИ поможет Казахстану решать, где бурить скважины за сотни миллионов долларов.