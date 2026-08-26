ИИ поможет Казахстану решать, где бурить скважины за сотни миллионов долларов

В Министерстве энергетики Казахстана планируют добиться полной цифровизации энергетической отрасли — от добычи ресурсов до их транспортировки, переработки и конечного потребления. Об этом сообщил директор Департамента цифровизации Минэнерго РК Ержан Кошкаров в интервью агентству Kazinform.

По его словам, одним из ключевых направлений станет создание цифровых двойников производственных и энергетических объектов.

— Это создание цифровых двойников, начиная с производственных объектов — это добыча, например, либо если это энергетические объекты, то это теплопроизводящие энергетические объекты. Это начинается с этих объектов до заканчивания до последнего потребителя, — сказал Ержан Кошкаров.

Он отметил, что цифровизация должна охватить всю цепочку движения энергоресурсов — от месторождения до конечного потребителя.

— Начиная от месторождения, он проходит целую цепочку переработки, транспортировки, доставки и реализации. Во всей этой цепочке мы хотим достичь стопроцентной цифровизации и прозрачности именно для принятия решений, чтобы было быстро или моментально, — отметил спикер.

По словам Кошкарова, цифровизация также должна повысить прозрачность отрасли и качество принимаемых решений.

— Цифровизация, она и дает транспарентность, открытость и чтобы это улучшало качество, — сказал он.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется промышленной безопасности. В энергетике и нефтегазовой отрасли тестируются системы компьютерного зрения, способные выявлять нарушения техники безопасности и заранее предупреждать о потенциальных рисках.

— Один из проектов — это обеспечение промышленной безопасности на объектах промышленных объектов, где улучшается видеокамера. Они фиксируют какие-то нарушения техники безопасности и заранее предупреждают. И это помогает нам избежать травм сотрудников, — сообщил Кошкаров.

По его словам, применение такой программы позволяет существенно снизить травмоопасность на производстве — до 98%.

Еще одним направлением цифровизации является прогнозирование производства и потребления электроэнергии с учетом погодных условий. Данные метеослужб интегрируются в системы планирования, что позволяет заранее прогнозировать изменения генерации и потребления.

— Например, сегодня будет облачно и солнца будет меньше. Соответственно, мы будем уже увеличивать дополнительные ресурсы для поддержания данного региона, — пояснил он.

Кошкаров отметил, что для Казахстана особенно важно заранее планировать перетоки электроэнергии между регионами, учитывая масштабы страны.

— Казахстан — большое государство. Доставить электроэнергию с одного региона в другой — занимает время и ресурсы и канал. Соответственно, мы уже заранее знаем, планируем, что в этом регионе может быть, и заранее готовимся, — сказал директор департамента.

ИИ также применяется в геологоразведке. По словам Кошкарова, цифровые технологии позволяют обрабатывать большие массивы данных и определять перспективные участки для бурения.

— Геологоразведки они очень сейчас применяемы. Идут масштабные проекты в КазМунайГазе, где аккумулируется миллион разных данных, где будут учитываться все факторы, и в итоге он будет подавать подсказку какой-то точке, в какой-то реальной точке надо бурить либо где нельзя бурить, — сообщил он.

Он подчеркнул, что такие технологии могут иметь значительный экономический эффект, поскольку стоимость бурения одной скважины может достигать десятков и даже сотен миллионов долларов.

— Просто пробурить одну скважину может стоить до 30 миллионов долларов, например, или там до 100 миллионов в зависимости от сложности самой территории. А если это на воде, например, это 3000-500 миллионов, — отметил Кошкаров.

По его словам, применение цифровых технологий позволяет снизить риски и повысить вероятность успешного обнаружения месторождений.

— Это помогает для снижения и улучшения теории вероятности того, что это месторождение или эта скважина будет с ресурсами, — заключил директор Департамента цифровизации Минэнерго РК.

Ранее стало известно, что КМГ и Sinopec готовятся к бурению сверхглубокой 7-километровой скважины в ЗКО.