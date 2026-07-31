КМГ и Sinopec готовятся к бурению сверхглубокой 7-километровой скважины в ЗКО

На западе Казахстана готовятся к бурению сверхглубокой разведочной скважины глубиной 7000 метров в рамках совместного проекта нашей страны с китайской компанией Sinopec, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО НК «КазМунайГаз».

Председатель правления «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов во время рабочего визита в Пекин провел встречу с председателем совета директоров Sinopec Group Хоу Цицзюнем.

Sinopec выступает стратегическим партнером КМГ по разведочному проекту «Березовский» в Западно-Казахстанской области. Проект реализуется на основе 50/50, при этом разведочный этап финансирует китайская компания.

Согласно плану работ до конца текущего года намечено начало 2D сейсморазведки в объеме 900 погонных километров. В рамках минимальной рабочей программы после сейсморазведки 2D также запланированы работы по сейсморазведке 3D в объеме 300 квадратных километров для более детального планирования перед бурением сложной сверхглубокой скважины. Данная скважина будет глубиной 7000 метров и одной из самых глубоких скважин в РК.

Также Sinopec выразила заинтересованность в расширении сотрудничества по другим геологоразведочным проектам КМГ.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Кроме того, рассмотрен статус реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. В настоящее время строительные работы ведутся на двух ключевых технологических установках — пиролиза и полимеризации. На площадку уже доставлены первые единицы крупногабаритного оборудования. Общий прогресс проекта превышает 34%. Все работы выполняются согласно графику.

Отметим, что крупнейшая китайская химическая корпорация Sinopec внедряет свой передовой опыт в реализации одного из крупнейших проектов в обрабатывающей промышленности Казахстана. Развитая торгово-логистическая инфраструктура компании обеспечит будущей продукции надежный выход на стратегически важные рынки сбыта Юго-Восточной Азии и КНР.

Речь шла и о деятельности совместного добывающего предприятия «Казахойл Актобе». В рамках разработанной стратегии увеличения добычи нефти поставлена задача по наращиванию объемов добычи с 500 до 800 тыс. тонн к 2028 году. В этой связи планируется внедрение современных геолого-технических решений, включая бурение новых вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Отдельно обсуждены возможности сотрудничества в области технологий улавливания, использования и хранения углекислого газа (CCUS). КМГ выразил заинтересованность в создании совместной рабочей группы для реализации соответствующих проектов с использованием опыта Sinopec.