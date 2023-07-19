Теория о глобальном потеплении основана на неверных расчетах – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Telegram пользователи делятся сообщением о том, что вся теория о глобальном потеплении основана на неверных подсчетах. Якобы ученые считают началом периода глобального потепления 1850 год, когда завершился малый ледниковый период, а вот до него, в средние века, погода на Земле была даже жарче, чем сейчас. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.



Малый ледниковый период, о котором пишут пользователи, действительно был. Он носил глобальный характер, но временные рамки его были весьма размытыми, поскольку в разных частях планеты он наступал в разное время. Чаще всего ученые датируют период малого ледникового периода 1550-1850 годами. Однако важно понимать, что малый ледниковый период отличался от ледникового периода, случившегося миллионы лет назад. Во время малого ледникового периода мир не сковали льды и не покрыли метровые сугробы. Вместо этого, люди того времени столкнулись со снижением средней температуры на два градуса Цельсия, более суровыми зимами, заморозками осенью и весной, сильными дождями летом и, как следствие, неурожаями.

Причиной похолодания стало снижение солнечной активности и увеличение числа извержений вулканов, пепел от которых на время создал «завесу», не пропускающую часть солнечных лучей на Землю.

До начала малого ледникового периода в определенных частях планеты был средневековый теплый период. Он наблюдался не повсеместно, а лишь в некоторых районах Северной Атлантики, Европы и Северной Америки.

Эти колебания температуры отражены в графике, иллюстрирующем статью ученого-климатолога Эда Хокинса. Он является сотрудником Национального центра атмосферных исследований (NCAS) Университета Рединга и регулярно публикует статьи об изменении климата. В одной из таких он привел график, сравнивающий температурные изменения Средневековья, малого ледникового периода и современности. Из него следует, что средняя температура сейчас почти на целый градус Цельсия выше, чем средняя температура в эпоху средневекового теплого периода.

Более того, как отмечает Хокинс, современная тенденция к потеплению носит глобальный и стремительный характер, в отличие от температурных колебаний прошлого.

В целом же ученые сходятся во мнении, что с 1850 года, то есть с началом промышленной революции, началось рукотворное глобальное потепление. Сжигание ископаемого топлива, урбанизация и рост населения привели к чрезмерным выбросам парниковых газов в атмосферу. Это подтверждает сравнительный анализ проб воздуха, взятых из атмосферы Земли и из пузырьков воздуха, застывших во льдах сотни лет назад.

В целом же факт реальности глобального потепления подтверждает рост средней температуры на всем земном шаре, таяние ледников, повышение уровня моря, ускорение темпов закисления океанов, а также участившиеся случаи природных бедствий.

Все это говорит о том, что глобальное потепление – это реальность, а не результат неверных расчетов. Даже в сравнении с так называемым средневековым теплым периодом средняя температура на Земле выросла. К тому же средневековый теплый период не был глобальным, а проявлялся лишь в отдельных частях земного шара.