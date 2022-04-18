Теннисисты Бублик, Скатов, Попко поднялись в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик вторую неделю подряд укрепляет свои позиции. По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на три строчки и занимает теперь 33-е место.

Дмитрий Попко и Тимофей Скатов улучшили на два пункта свои позиции и теперь 171 и 191-й соответственно, а вот Михаил Кукушкин потерял пять строчек - 167 место. Денис Евсеев остался на 347-м, а Бейбит Жукаев - на 512-м местах. В парном разряде Андрей Голубев занимает 26-е, Александр Недовесов - 62-е, Григорий Ломакин поднялся на 242-е место.

Ранее Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов.