Каждое третье преступление в СКО совершается в состоянии опьянения
В Северо-Казахстанской области в прошлом году 635 преступлений, или 31% от общего числа зарегистрированных, были совершены в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Абая Жусупова, за первые два месяца текущего года в результате употребления спиртных напитков зарегистрировано 93 правонарушения, что составляет 12%.
Особое внимание привлекает тот факт, что преступления, связанные с убийствами, напрямую связаны с употреблением алкоголя.
— Более чем в 90% фактов убийств преступники находились в состоянии опьянения. В большинстве случаев такие происшествия возникают на почве семейно-бытовых конфликтов. В прошлом году число убийств выросло на 43% — с 14 до 20. В связи с этим мы усилили профилактическую работу. Профилактические меры уже начинают давать результат. За два месяца текущего года число убийств снизилось на 80% — с 5 до 1 случая, — говорит Абай Жусупов.
В прошлом году за распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление в состоянии опьянения было выявлено около 11,6 тыс. административных правонарушений. 185 человек, страдающих алкогольной зависимостью, направлены на принудительное лечение. По решению суда более чем 1 тыс. человек запрещено употребление алкоголя в быту.
Кроме того, в ходе борьбы с незаконной реализацией алкогольной продукции зарегистрировано 115 правонарушений и 310 фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции, из оборота изъято более 5 тонн алкоголя. В текущем году уже изъято 1 885 литров незаконной продукции.
— Среди сельских жителей получает широкое распространение практика полного отказа от употребления алкоголя. В настоящее время уже в 37 селах алкоголь не реализуется. В результате в этих населенных пунктах преступления не регистрируются, — отмечает Абай Жусупов.