Каждое третье преступление в СКО совершается в состоянии опьянения

По словам начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Абая Жусупова, за первые два месяца текущего года в результате употребления спиртных напитков зарегистрировано 93 правонарушения, что составляет 12%.

Особое внимание привлекает тот факт, что преступления, связанные с убийствами, напрямую связаны с употреблением алкоголя.

— Более чем в 90% фактов убийств преступники находились в состоянии опьянения. В большинстве случаев такие происшествия возникают на почве семейно-бытовых конфликтов. В прошлом году число убийств выросло на 43% — с 14 до 20. В связи с этим мы усилили профилактическую работу. Профилактические меры уже начинают давать результат. За два месяца текущего года число убийств снизилось на 80% — с 5 до 1 случая, — говорит Абай Жусупов.

В прошлом году за распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление в состоянии опьянения было выявлено около 11,6 тыс. административных правонарушений. 185 человек, страдающих алкогольной зависимостью, направлены на принудительное лечение. По решению суда более чем 1 тыс. человек запрещено употребление алкоголя в быту.

Кроме того, в ходе борьбы с незаконной реализацией алкогольной продукции зарегистрировано 115 правонарушений и 310 фактов незаконной продажи спиртосодержащей продукции, из оборота изъято более 5 тонн алкоголя. В текущем году уже изъято 1 885 литров незаконной продукции.