Теннисистка Зарина Дияс завершает спортивную карьеру

Зарина Дияс на пике своей карьеры занимала 30 место в мировом рейтинге WTA. За время выступлений в профессионалах она выиграла один турнир WTA и 10 соревнований ITF в одиночном разряде, выступала на Олимпийских играх, а также на Кубке Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг). Кроме того, долгое время Зарина Дияс была первой ракеткой Казахстана.

В своем посте в Instagram, посвященном завершению спортивной карьеры, Дияс отметила, что довольна тем, как сложился ее путь в спорте.

— Это был невероятный путь… путь девочки из Алматы, которая с детства мечтала играть на мировых аренах, выигрывать турниры и стать одной из лучших в мире. И я до сих пор не могу поверить, что эта мечта стала моей реальностью. Теннис дал мне многое, он научил меня быть сильной, не сдаваться, идти вперед несмотря ни на что. Были непростые периоды, но были и победы, эмоции и моменты, которые невозможно описать словами… и невозможно забыть, — написала Зарина Дияс.

Последним в карьере для Зарины Дияс стал турнир Australian Open-2026, где она уступила на старте Пауле Бадосе.

— Я ухожу с чувством гордости, благодарности и достоинства. И с огромной любовью к теннису, который навсегда останется частью меня. Начинается новая глава моей жизни, — заключила Зарина Дияс, выразив благодарность всем, кто ее поддерживал.

