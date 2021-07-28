Теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Для этого ей потребовались два сета, которые казахстанка провела на высоком уровне.

Она не оставила шансов именитой сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1.

За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов