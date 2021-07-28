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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр

28 Июля 2021 14:45
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Теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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Для этого ей потребовались два сета, которые казахстанка провела на высоком уровне.

Она не оставила шансов именитой сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1.

За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.


Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов


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