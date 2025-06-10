Теннисистка Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга
Теннисистка из Казахстана Анна Данилина улучшила свои позиции в мировом рейтинге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
На недавнем «Ролан Гаррос» спортсменка в парном разряде дошла до финала.
Титул завоевать не удалось. Однако Данилина поднялась в топ-листе.
Впервые в карьере теннисистка расположилась на девятой строчке рейтинга, переместившись с 17-й позиции.
Ранее лучшим результатом Анны было десятое место.
По сообщению Федерации тенниса Казахстана, в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступили Олимпийским чемпионкам 2024, второй сеяной паре нынешнего «Ролан Гаррос» итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:2, 1:6.