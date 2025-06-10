Теннисистка Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга

На недавнем «Ролан Гаррос» спортсменка в парном разряде дошла до финала.

Титул завоевать не удалось. Однако Данилина поднялась в топ-листе.

Впервые в карьере теннисистка расположилась на девятой строчке рейтинга, переместившись с 17-й позиции.

Ранее лучшим результатом Анны было десятое место.

По сообщению Федерации тенниса Казахстана, в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступили Олимпийским чемпионкам 2024, второй сеяной паре нынешнего «Ролан Гаррос» итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:2, 1:6.