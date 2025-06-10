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    19:15, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Теннисистка Анна Данилина вошла в топ-10 мирового рейтинга

    Теннисистка из Казахстана Анна Данилина улучшила свои позиции в мировом рейтинге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Данилина
    Фото: Sports.kz

    На недавнем «Ролан Гаррос» спортсменка в парном разряде дошла до финала.

    Титул завоевать не удалось. Однако Данилина поднялась в топ-листе.

    Впервые в карьере теннисистка расположилась на девятой строчке рейтинга, переместившись с 17-й позиции.

    Ранее лучшим результатом Анны было десятое место.

    По сообщению Федерации тенниса Казахстана, в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступили Олимпийским чемпионкам 2024, второй сеяной паре нынешнего «Ролан Гаррос» итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:2, 1:6.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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