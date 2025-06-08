Анна Данилина проиграла в финале «Ролан Гаррос»

По сообщению федерации тенниса в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде, казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступили Олимпийским чемпионкам 2024, второй сеяной пары нынешнего «Ролан Гаррос» итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:2, 1:6.

Отмечается, что для Анны Данилиной это уже третий финал на турнирах серии «Большой Шлем»: в 2022 году казахстанка играла в финале Australian Open в парном разряде, а в 2023 году стала чемпионкой в миксте на US Open.

Ранее мы писали, что казахстанские спортсмены завоевали 392 медали за первые четыре месяца этого года.