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    17:32, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Анна Данилина проиграла в финале «Ролан Гаррос»

    Анна Данилина вместе Александрой Крунич из Сербии вышла в финал Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Анна Данилина проиграла в финале «Ролан Гаррос»
    Фото: НОК РК

    По сообщению федерации тенниса в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде, казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступили Олимпийским чемпионкам 2024, второй сеяной пары нынешнего «Ролан Гаррос» итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 4:6, 6:2, 1:6.

    Отмечается, что для Анны Данилиной это уже третий финал на турнирах серии «Большой Шлем»: в 2022 году казахстанка играла в финале Australian Open в парном разряде, а в 2023 году стала чемпионкой в миксте на US Open.

    Ранее мы писали, что казахстанские спортсмены завоевали 392 медали за первые четыре месяца этого года.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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