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    08:48, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал 392 медали за первые четыре месяца этого года

    Сборная Казахстана показала впечатляющие результаты в олимпийских, паралимпийских, неолимпийских и национальных видах спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    345 медаль — 2025 жылдың алғашқы 4 айындағы жетістік
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Паралимпийский и сурдлимпийский спорт

    В январе - апреле параспортсмены завоевали 68 медалей - 30 золотых, 19 серебряных, 19 бронзовых.

    Особое место в этом списке занимает победа Ербола Хамитова, впервые в истории Казахстана ставшего обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира по парабиатлону.

    Олимпийские виды спорта

    Представители олимпийских дисциплин пополнили медальную копилку страны на 227 медалей, включая:

    • 189 в летних видах спорта (62 золотых, 66 серебряных, 62 бронзовых)
    • 38 в зимних видах (8 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых)

    Среди ключевых событий — выступление женской сборной на чемпионате мира по боксу в Сербии, где Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира, установив уникальное достижение в истории казахстанского бокса.

    Также важным достижением стало серебро Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне, обеспечившее Казахстану олимпийскую лицензию на Игры в Милане-2026.

    Конькобежец Евгений Кошкин дважды становился победителем этапов Кубка мира и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров.

    Неолимпийские виды спорта

    В этом направлении казахстанские спортсмены завоевали 50 медалей - 31 золотую, 14 серебряных, 5 бронзовых.

    Национальные и конные виды спорта

    Сборная Казахстана показала высокий уровень подготовки, завоевав 40 медалей на чемпионатах мира и Азии:

    — Қазақ күресі: 20 медалей – 16 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые

    — Жамбы ату: 5 медалей - 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые

    — Традиционная стрельба из лука: 12 медалей - 3 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых

    — Теңге ілу: 4 медали – 3 золотые, 1 серебряная

    — Аударыспақ: 6 золотых медалей - победа во всех весовых категориях

    Общий итог за январь-апрель 2025 года:

    392 медалей, в том числе:

    • 160 золотых
    • 124 серебряных
    • 108 бронзовых
    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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