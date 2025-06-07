Казахстан завоевал 392 медали за первые четыре месяца этого года

Паралимпийский и сурдлимпийский спорт

В январе - апреле параспортсмены завоевали 68 медалей - 30 золотых, 19 серебряных, 19 бронзовых.

Особое место в этом списке занимает победа Ербола Хамитова, впервые в истории Казахстана ставшего обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира по парабиатлону.

Олимпийские виды спорта

Представители олимпийских дисциплин пополнили медальную копилку страны на 227 медалей, включая:

189 в летних видах спорта (62 золотых, 66 серебряных, 62 бронзовых)

38 в зимних видах (8 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых)

Среди ключевых событий — выступление женской сборной на чемпионате мира по боксу в Сербии, где Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира, установив уникальное достижение в истории казахстанского бокса.

Также важным достижением стало серебро Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне, обеспечившее Казахстану олимпийскую лицензию на Игры в Милане-2026.

Конькобежец Евгений Кошкин дважды становился победителем этапов Кубка мира и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров.

Неолимпийские виды спорта

В этом направлении казахстанские спортсмены завоевали 50 медалей - 31 золотую, 14 серебряных, 5 бронзовых.

Национальные и конные виды спорта

Сборная Казахстана показала высокий уровень подготовки, завоевав 40 медалей на чемпионатах мира и Азии:

— Қазақ күресі: 20 медалей – 16 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые

— Жамбы ату: 5 медалей - 1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые



— Традиционная стрельба из лука: 12 медалей - 3 золотые, 3 серебряные, 6 бронзовых



— Теңге ілу: 4 медали – 3 золотые, 1 серебряная

— Аударыспақ: 6 золотых медалей - победа во всех весовых категориях

Общий итог за январь-апрель 2025 года:

392 медалей, в том числе: