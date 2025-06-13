02:49, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Лондоне
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер продолжает успешно выступать на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале Данилина и Шнайдер встретились с парой Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) и победили их в двух сетах — 7:6, 6:4. Таким образом, казахстанка и ее напарница вышли в полуфинал турнира, где сыграют с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Чжан Шуай (Китай).
Добавим, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин — она занимает 9-е место в рейтинге WTA — это ее личный рекорд.