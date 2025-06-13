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    02:49, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Лондоне

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер продолжает успешно выступать на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Лондоне
    Фото: Sports.kz

    В четвертьфинале Данилина и Шнайдер встретились с парой Сторм Хантер (Австралия) / Дезире Кравчик (США) и победили их в двух сетах — 7:6, 6:4. Таким образом, казахстанка и ее напарница вышли в полуфинал турнира, где сыграют с дуэтом Эллен Перес (Австралия) / Чжан Шуай (Китай).

    Добавим, что Анна Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде у женщин — она занимает 9-е место в рейтинге WTA — это ее личный рекорд.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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