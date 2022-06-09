9 Июня 2022 21:25

Теннисист Михаил Кукушкин вышел в 1/4 финала турнира в Англии в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первом круге Челленджера в Ноттингеме казахстанец в дуэте с представителем Австралии Джоном Миллманом обыграл Шимона Валкова(Польша)/ Андреа Вавассори (Италия) 6:4, 1:6, 13:11. А уже сегодня Михаил проведет свою вторую игру в одиночке против испанца Фернандо Вердаско, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Дмитрий Попко не сумел преодолеть барьер второй раунда Челленджера, проходящего в Братиславе.

В матче против словака Йозефа Ковалика Попко уступил в трех сетах 6:7(3:7), 6:0, 6:1.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик уступил в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Штутгарте в парном разряде. Казахстанец с австралийцем Ником Кирьосом проиграли паре Андреас Мис (Германия)/Фабрис Мартен (Франция) со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Здесь же в Штутгарте Бублик сегодня вечером проведет матч второго круга одиночного разряда против Энди Маррея.