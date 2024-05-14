Теннисист из Казахстана прошел в основной раунд турнира в Португалии

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел свой второй матч на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в португальском городе Оейраш, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана сыграл против литовского теннисиста Вилюса Гайбаса и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Встреча состоялась на стадии финала квалификации турнира и продлилась один час и 34 минуты.

27-летний казахстанский спортсмен на данный момент располагается на 223-й строчке в рейтинге одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а литовский теннисист идет на 285-й позиции.

Напомним, в 1/8 финала Попко встретился с американцем Этаном Куинном (248-е место) и победил его в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Дмитрий Попко стартовал на турнире в Саванне с победы над американским теннисистом Бруно Кудзухарой (462-е место) — 6:3, 6:4. Что касается призового фонда «челленджера», то он составляет 82 000 долларов.