Дмитрий Попко одержал вторую победу на «челленджере» в США

Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко одержал вторую победу на «челленджере» в Саванне (США) в одиночном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Попко встретился с американцем Этаном Куинном (248-е место) и победил его в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. Следующим соперником Дмитрия станет победитель матча Денис Кудла (США, 192-е место) — Гийс Брувер (Нидерланды, 252-е место).

Дмитрий Попко стартовал на турнире в Саванне с победы над американским теннисистом Бруно Кудзухарой (462-е место) — 6:3, 6:4. Что касается призового фонда «челленджера», то он составляет 82 000 долларов.