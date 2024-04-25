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    09:13, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Дмитрий Попко одержал вторую победу на «челленджере» в США

    Дмитрий Попко
    Фото: sports.kz

    Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко одержал вторую победу на «челленджере» в Саванне (США) в одиночном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала Попко встретился с американцем Этаном Куинном (248-е место) и победил его в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. Следующим соперником Дмитрия станет победитель матча Денис Кудла (США, 192-е место) — Гийс Брувер (Нидерланды, 252-е место).

    Дмитрий Попко стартовал на турнире в Саванне с победы над американским теннисистом Бруно Кудзухарой (462-е место) — 6:3, 6:4. Что касается призового фонда «челленджера», то он составляет 82 000 долларов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис США
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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