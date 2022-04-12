Теннисист Бублик  одержал волевую победу над экс-третьей ракеткой мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал в турнире ATP одиночного разряда, который в эти дни проходит в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом же матче турнира казахстанец встретился с бывшим третьим номером мира швейцарцем Станисласом Вавринокой. Бублик уступил первый сет со счетом 3:6, но вырвал второй — 7:5. В заключительном сете казахстанский теннисист был снова сильнее швейцарца — 6:2.

Во время матча Бублик исполнил целых 14 подач навылет, совершил 11 двойных ошибок. Также выиграл семь очков и пять геймов подряд.

Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец вышел в 1/16 финала турнира в Монте-Карло.