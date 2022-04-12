РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:54, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Теннисист Бублик  одержал волевую победу над экс-третьей ракеткой мира

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал в турнире ATP одиночного разряда, который в эти дни проходит в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом же матче турнира казахстанец встретился с бывшим третьим номером мира швейцарцем Станисласом Вавринокой. Бублик уступил первый сет со счетом 3:6, но вырвал второй — 7:5. В заключительном сете казахстанский теннисист был снова сильнее швейцарца — 6:2.

    Во время матча Бублик исполнил целых 14 подач навылет, совершил 11 двойных ошибок. Также выиграл семь очков и пять геймов подряд.

    Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец вышел в 1/16 финала турнира в Монте-Карло.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!