Теннисист Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Турине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл в матче первого круга на турнире серии «Челленджер» парного разряда в итальянском Турине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с сербским теннисистом Николой Качичем одержал победу над итальянским дуэтом Флавио Коболли — Джулио Зеппиери в трех сетах с общим счетом 5:7, 7:6, 10:6. Встреча продлилась один час и 52 минуты.

За время игры казахстанец и серб исполнили три подачи навылет и совершили пять двойных ошибок, а также выиграли восемь очков и три гейма подряд.

Игра прошла на стадии 1/8 финала итальянского парного турнира на грунте.





