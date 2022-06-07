Теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец стартовал с победы в парном разряде турнира серии ATP 250 BOSS Open с призовым фондом 770 тыс. евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Александр с представителем Австралии Ником Кирьосом за менее чем час в двух сетах победил пару Филипп Освальд (Австрия)/Ханс Хач Вердуго (Максика) 6:2, 6:4.

Сегодня Бублик на этом турнире проведёт свой одиночной матч. В первом раунде ему будет противостоять американец Денис Кудла.

Другой казахстанец Тимофей Скатов не смог пробиться во второй круг Челленджера в итальянской Перудже.

На старте казахстанец уступил Флавио Коболли со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Завершил борьбу и Денис Евсеев. В первом раунде Челленджера в американском Орландо наш теннисист в трех сетах проиграл японцу Ясутаке Утияме – 6:1, 3:6, 2:6.