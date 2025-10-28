РУ
    08:23, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Теннисист Александр Бублик обновил личный рекорд

    16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в 2025 году одержал 34 победы за сезон в основных сетках турниров ATP, что стало его лучшим результатом, передает агентство Kazinform со ссылко на Sports.kz.

    Александр Бублик обновил личный рекорд
    Фото: Sports.kz

    По данным Championat.com. ранее лучшим результатом Бублика было 33 победы в 2021 году.

    Свою 34-ю победу Бублик одержал в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счетом 6:4, 6:3. Во втором круге соревнований Александр встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).

    Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

    Ранее сообщалось, что Александр Бублик поднялся в мировом рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на рекордное место.

