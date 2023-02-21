Тенгизшевройл весь переработанный товарный газ будет поставлять на внутренний рынок Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году 87% добываемого «Тенгизшевройл» газа были поставлены на внутренней рынок Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь производимый товарный газ теперь пойдет на внутренний рынок, то есть мы будем поставлять газ единому оператору - АО «QazaqGaz». Мы сейчас уже отправляем весь производимый газ им. Экспорт мы не планируем», - сказал генеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью Дармен Аронов.

Летом прошлого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок.

Как сообщал ранее на итоговой встрече с журналистами гендиректор «Тенгизшевройл» Кевин Лайон, объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз по итогам прошлого года составил 29,2 млн тонн. Это примерно 1/3 всей добычи сырой нефти в Казахстане.