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    15:33, 11 Май 2025 | GMT +5

    Тенгизшевройл подтвердил факт землетрясения на месторождении Тенгиз

    Сегодня появилась информация о подземных толчках, зафиксированных на месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Тенгизшевройл» увеличит добычу нефти
    Фото: tengizchevroil.com

    По данным ряда средств массовой информации и Telegram-каналов, землетрясение произошло 11 мая около 11:44 по местному времени.

    Глубина подземного толчка составила 10 метров, магнитуда — 4,2. Продолжительность сейсмического события на месторождении Тенгиз составила примерно 5 секунд.

    Пресс-служба компании «Тенгизшевройл» официально подтвердила факт землетрясения:

    — Компания «Тенгизшевройл» подтверждает, что 11 мая 2025 года на месторождении Тенгиз была зафиксирована сейсмическая активность. Это событие не повлияло на персонал и не нарушило производственный процесс, — сообщили в пресс-службе предприятия.

    Месторождение Тенгиз — одно из крупнейших в Казахстане, оно расположено в Жылыойском районе Атырауской области. Освоение месторождения началось 24 июня 1976 года с бурения скважины № 1. Спустя три года на участке были проведены испытательные работы.

    18 декабря 1979 года специалисты пришли к выводу, что из подсоляного пласта месторождения возможно добывать от 475 до 600 кубометров нефти в сутки. В ходе исследований также было установлено, что содержание серы в коллекторе достигает 25%.

    В настоящее время разработку месторождения ведет компания «Тенгизшевройл», основанная 6 апреля 1993 года.

    Ранее в Атырауской области также фиксировалось землетрясение, произошедшее в 120 километрах от города Кульсары.

    Теги:
    Атырауская область Тенгизшевройл Землетрясение Регионы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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