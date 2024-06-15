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    19:51, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Тенге завершает неделю укреплением

    деньги, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По итогам торгов 14 июня 2024 года, курс доллара сложился на уровне 451,04 тенге (-0,24 тенге к началу недели). Старший аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов объяснил причины укрепления нацвалюты, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Эксперт отметил, что торговая активность остается повышенной – объем торгов долларами составил 193,6 млн долларов.

    - На стороне тенге выступают восстановление цен на нефть, жесткая денежно-кредитная политика, рост спроса нерезидентов на тенговые активы и продолжающееся улучшение профицита торгового баланса, – объяснил Рамазан Досов.

    Ранее независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев прокомментировал введение американских санкций в отношении Московской биржи (MOEX). По его словам, теперь торговля валютными парами рубля к доллару или евро перестает быть рыночной, а курсы будут определяться на внебиржевых торгах.

     

    Теги:
    Доллар Тенге Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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