Тенге завершает неделю укреплением

По итогам торгов 14 июня 2024 года, курс доллара сложился на уровне 451,04 тенге (-0,24 тенге к началу недели). Старший аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов объяснил причины укрепления нацвалюты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эксперт отметил, что торговая активность остается повышенной – объем торгов долларами составил 193,6 млн долларов.

- На стороне тенге выступают восстановление цен на нефть, жесткая денежно-кредитная политика, рост спроса нерезидентов на тенговые активы и продолжающееся улучшение профицита торгового баланса, – объяснил Рамазан Досов.

Ранее независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев прокомментировал введение американских санкций в отношении Московской биржи (MOEX). По его словам, теперь торговля валютными парами рубля к доллару или евро перестает быть рыночной, а курсы будут определяться на внебиржевых торгах.