Тенге укрепляется на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская национальная валюта укрепляется на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Во вторник на KASE преобладал умеренный спрос на нацвалюту на фоне благоприятных внешних (в т.ч., укрепление рубля, высокие цены на нефть) и внутренних факторов (в т.ч., продажа валюты из Нацфонда и субъектами КГС, старт налогового периода). По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 430,69 тенге за доллар (-0,72 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений текущего года и составил 124,1 млн долларов (-5,1 млн). Потенциал для снижения пары USDKZT ниже психологической отметки в 430 тенге за доллар сохраняется. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 428,60 тенге за доллар.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем, на фоне ревальвационной динамики нацвалюты ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали нисходящую динамику, удерживаясь вблизи уровня базовой ставки (TONIA – 10,05%, SWAP_1D – 10,38%). Очевидно, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, во вторник на депозитном аукционе Нацбанк привлек 408 млрд тенге под 10,25% годовых (100% спроса). При этом открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге, где около 55% приходятся на ноты НБРК.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник казахстанский фондовый рынок показал небольшой отскок на фоне позитивной динамики нацвалюты, восстановления спроса на риск. По итогам дня индекс KASE вырос до 3 543,10 пункта (+0,16%). Драйвером роста во вторник выступили акции Народного Банка (+1,3%). Очевидно, что позитивные изменения на внешних рынках оказали соответствующее влияние и на спрос на акции крупнейшего БВУ страны. При этом с дальнейшим улучшением риск-сентимента на внешних рынках долевые инструменты индекса KASE могут и дальше демонстрировать восходящую динамику.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 1,2-2,5% на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности в Европе. Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что часть войск завершили учения на границе с Украиной и возвращаются на свои базы. Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ продолжать диалог с НАТО и США. Между тем США приветствовали такое решение РФ, но одновременно предупредили о планируемой реакции самым жестким образом, если Россия все же пойдет на агрессию в отношении Украины. По данным Белого дома, возле границ с Украиной на территории РФ и Белоруссии остается более 150 тыс. военных, и вторжение России на Украину остается возможным.

Из опубликованной во вторник статистики отметим, что цены производителей в США (PPI) в январе выросли в месячном выражении на 1%, в годовом – на 9,7%. При этом аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5% и на 9,1%, соответственно. Более ускоренный рост произошел на фоне перебоев из-за Covid-19 и остающегося высоким потребительского спроса.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки во вторник отступили от рекордных уровней на фоне ослабления рисков перебоев в поставках сырья в Европе. По итогам дня стоимость эталонной нефти Brent опустилась до отметки 93,5 доллара за баррель (-3,1%). Между тем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. Так, аналитики МЭА оценили недопоставку сырья на мировой рынок со стороны альянса в 900 тыс. б/с в январе. Увеличение предложения ограничивается преимущественно недостатком инвестиций в производственные мощности и технические сложности. Таким образом, дальнейший рост котировок остаётся весьма вероятным.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник демонстрировал уверенное укрепление на фоне новостей об отводе части войск РФ от границы с Украиной, а также приближения пика февральского фискального периода. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 1,9% и закрылась на отметке 75,35 рубля за доллар. Благоприятное воздействие на локальный сентимент играло заявление президента РФ на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии о том, что Россия не хочет войны. В свою очередь, немецкий канцлер сообщил, что расширения НАТО не планируется, призвал избежать эскалации в регионе, а также выразил надежду на продолжение дипломатических усилий. На этом фоне возможно дальнейшее укрепления рубля.