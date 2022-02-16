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Тенге укрепляется на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов

16 Февраля 2022 12:15
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Тенге укрепляется на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская национальная валюта укрепляется на фоне благоприятных внешних и внутренних факторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Во вторник на KASE преобладал умеренный спрос на нацвалюту на фоне благоприятных внешних (в т.ч., укрепление рубля, высокие цены на нефть) и внутренних факторов (в т.ч., продажа валюты из Нацфонда и субъектами КГС, старт налогового периода). По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до 430,69 тенге за доллар (-0,72 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений текущего года и составил 124,1 млн долларов (-5,1 млн). Потенциал для снижения пары USDKZT ниже психологической отметки в 430 тенге за доллар сохраняется. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 428,60 тенге за доллар.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем, на фоне ревальвационной динамики нацвалюты ставки денежного рынка во вторник продемонстрировали нисходящую динамику, удерживаясь вблизи уровня базовой ставки (TONIA – 10,05%, SWAP_1D – 10,38%). Очевидно, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, во вторник на депозитном аукционе Нацбанк привлек 408 млрд тенге под 10,25% годовых (100% спроса). При этом открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,3 трлн тенге, где около 55% приходятся на ноты НБРК.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник казахстанский фондовый рынок показал небольшой отскок на фоне позитивной динамики нацвалюты, восстановления спроса на риск. По итогам дня индекс KASE вырос до 3 543,10 пункта (+0,16%). Драйвером роста во вторник выступили акции Народного Банка (+1,3%). Очевидно, что позитивные изменения на внешних рынках оказали соответствующее влияние и на спрос на акции крупнейшего БВУ страны. При этом с дальнейшим улучшением риск-сентимента на внешних рынках долевые инструменты индекса KASE могут и дальше демонстрировать восходящую динамику.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник выросли в пределах 1,2-2,5% на фоне некоторого ослабления геополитической напряженности в Европе. Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что часть войск завершили учения на границе с Украиной и возвращаются на свои базы. Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ продолжать диалог с НАТО и США. Между тем США приветствовали такое решение РФ, но одновременно предупредили о планируемой реакции самым жестким образом, если Россия все же пойдет на агрессию в отношении Украины. По данным Белого дома, возле границ с Украиной на территории РФ и Белоруссии остается более 150 тыс. военных, и вторжение России на Украину остается возможным.

Из опубликованной во вторник статистики отметим, что цены производителей в США (PPI) в январе выросли в месячном выражении на 1%, в годовом – на 9,7%. При этом аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5% и на 9,1%, соответственно. Более ускоренный рост произошел на фоне перебоев из-за Covid-19 и остающегося высоким потребительского спроса.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки во вторник отступили от рекордных уровней на фоне ослабления рисков перебоев в поставках сырья в Европе. По итогам дня стоимость эталонной нефти Brent опустилась до отметки 93,5 доллара за баррель (-3,1%). Между тем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. Так, аналитики МЭА оценили недопоставку сырья на мировой рынок со стороны альянса в 900 тыс. б/с в январе. Увеличение предложения ограничивается преимущественно недостатком инвестиций в производственные мощности и технические сложности. Таким образом, дальнейший рост котировок остаётся весьма вероятным.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник демонстрировал уверенное укрепление на фоне новостей об отводе части войск РФ от границы с Украиной, а также приближения пика февральского фискального периода. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 1,9% и закрылась на отметке 75,35 рубля за доллар. Благоприятное воздействие на локальный сентимент играло заявление президента РФ на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии о том, что Россия не хочет войны. В свою очередь, немецкий канцлер сообщил, что расширения НАТО не планируется, призвал избежать эскалации в регионе, а также выразил надежду на продолжение дипломатических усилий. На этом фоне возможно дальнейшее укрепления рубля.

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