Тенденция снижения зараженности бруцеллезом КРС отмечается в Костанайской области

28 Ноября 2022, 12:35

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2015 года в Костанайской области отмечается снижение зараженности крупного рогатого скота бруцеллезом. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии акимата области Акат Шектыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в результате проведения ветеринарными службами области ежегодной плановой профилактической вакцинации против ранее зарегистрированных особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц, таких как нодулярный дерматит крупного рогатого скота, высокопатогенный грипп птиц, ящура животных, эпизоотическая ситуация на территории области стабилизировалась»,- отмечает А. Шектыбаев.

Это создает сельхозформированиям региона возможность дальнейшего развития животноводства, в том числе увеличения поголовья животных и выпуска продукции животноводства.

«Планомерно проводятся меры борьбы с хроническими инфекциями, такими как бруцеллез, туберкулез животных. Необходимо отметить, что начиная с 2015 года в области отмечается тенденция снижения уровня зараженности бруцеллезом крупного рогатого скота: в 2015 году зараженность составляла – 0,87%, по итогам 2021 года – 0,24%, за истекший период 2022 года – 0,20%. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота по области тоже уменьшается. К примеру, в 2021 году оздоровительные мероприятия проводились в 23-х неблагополучных пунктах, в текущем году оздоровление провели в 13 пунктах»,- привел данные руководитель профильного управления.

По туберкулезу крупного рогатого скота и бруцеллезу мелкого рогатого скота последние годы стабильно сохраняется минимальный процент уровня зараженности - 0,01-0,02%.

В рамках комплексных мер борьбы с бруцеллезом, туберкулезом животных особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий.

На сегодняшний день ветеринарные станции районов и городов обеспечены квалифицированными специалистами и необходимым специальным автотранспортом с дезинфекционными установками и имеют возможность на платной основе проводить дезинфекционные мероприятия по обращению хозяйствующих субъектов всех форм собственности»,- заключил А. Шектыбаев.

Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области сообщалось о том, что больные бруцеллезом животные особенно опасны для людей в период массового окота и отела. Так, с начала года в Костанайской области выявлены 8 человек, зараженных бруцеллезом.