Восемь человек заразились бруцеллезом в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Костанайской области выявлены 8 человек, зараженных бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно регистрируются случаи заболевания людей бруцеллезом. За последние 8 месяцев текущего года в регионе заболели 8 человек. На сегодняшний день это на 7 случаев больше аналогичного периода прошлого года. В большинстве случаев заражение людей происходит при уходе за больным бруцеллезом скотом и в результате употребления продуктов, не прошедших тепловую обработку» , - сообщает в своем Instagram департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.

В ведомстве отмечают, что больные животные особенно опасны для людей в период массового окота и отела.

«Кроме этого, заражение происходит при забое животных, разделке мяса, употреблении молочных и мясных продуктов больных животных. Первые признаки болезни у человека появляются через 15-30 дней после заражения: головная боль, температура до 39 градусов, потливость, боли в суставах. В организм человека микроб попадает через слизистые оболочки и кожу. Поэтому, помогая животным при отеле, окоте необходимо пользоваться спецодеждой (халат, фартук, сапоги) и перчатками. Необходимо чаще мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфекционными растворами», - подытожили в департаменте.



