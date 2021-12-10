Тему Независимости Казахстана обсудили с молодежью лидеры разных сфер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась панельная дискуссия на тему «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» (Независимость дороже всего), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии 30-летия Независимости Казахстана активисты республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team пригласили молодых лидеров из разных сфер на свою площадку для обсуждения и обмена мнениями о значимости суверенитета.

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат - это статья нашего Президента. Мы все хорошо знаем, насколько нам важна Независимость. Но некоторые молодые люди все еще не понимают ее значимость, ценность. Поэтому мы пригласили лидеров из разных сфер, чтобы они поделились своими мнениями, опытом и рассказали нашей молодежи о значимости суверенитета, и какой вклад может внести в развитие страны каждый из нас. Это наша главная задача», - сказал руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Серикбайулы.

Он заявил, что казахстанская молодежь сейчас активная и образованная.

В ходе мероприятия депутат маслихата Алматы VII созыва, председатель правления союза строительной отрасли, предприниматель Ералы Сауранбаев отметил, что эта дискуссионная тема важна для каждого казахстанца. Он также рассказал о своей предпринимательской деятельности и поблагодарил акима мегаполиса за поддержку молодежи и руководство страны за большие возможности реализовать себя, за свободу и мирное небо над головой.

Свое мнение в ходе дискуссии высказал и член НСОД, эксперт по вопросам образования Кайсар Турсынкожа. Он призвал молодежь больше работать, стремиться к получению новых знаний, трудиться, ставить для себя определенные цели, достигать их и быть образованной.

Основатель ОФ «Asar Ume», победитель проекта «Достойный гражданин Казахстана» Асхат Нурмашев также принимал участие в данной встрече и рассказал, какими были наши предки и батыры. Он призвал молодежь быть смелыми, чтить традиции и обычаи своего народа, с уважением относиться к культуре, любить свою Родину, быть добродушными и честными.

Молодой актер, исполнитель главной роли в сериале «Шекер» Азат Жумадил заметил, что благодаря Независимости нынешнее поколение живет свободно, имеет возможность свободно высказать свое мнение и реализовать себя, развиваться. Актер считает, что сейчас многие хотят быстро разбогатеть, быть популярными, подражают медийным персонам, но для этого человек должен трудиться, не лениться и быть профессионалом своего дела. Тогда каждый может стать успешным.