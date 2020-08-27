Темпы жилищного строительства в Кокшетау раскритиковал Ермек Маржикпаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось совещание по решению актуальных для города Кокшетау вопросов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Согласно докладу заместителя главы региона области Малгаждара Таткеева, в рамках спецпроекта «Ауыл — ел бесігі» на проведение среднего ремонта 25 км улично-дорожной сети села Красный Яр выделены 869 млн тенге, из них освоено 281 млн тенге и отремонтировано 5 км из-за выявленных дефектов в асфальтобетонном покрытии и качестве применяемых дорожно-строительных материалов. Освоить средства в полном объеме планируется в октябре текущего года.

Сегодня по области созданы 7 429 рабочих мест, в том числе 3 945 через Центр занятости, что составляет 70,1% к годовому плану. По городу Кокшетау отмечен низкий показатель — 42%. Из незакрытого 1 681 рабочего места через центры занятости 875, или 52% приходятся на город Кокшетау. Кроме того, в городе Кокшетау до сих пор не начата реализация трех проектов с созданием 198 рабочих мест, в том числе 99 — через Центр занятости.

Акимом области поручено, устранив все замечания, освоить все средства по ремонту дорог в Красном Яре и исполнить плановые показатели по созданию рабочих мест в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. Также принять меры по реализации трех проектов, обеспечив 100% занесения работодателями индивидуальных договоров работников в базу данных «Интегрированная карта создания рабочих мест».

Как проинформировал заместитель акима области Аскар Муратулы, имеется замедление темпов строительства и угроза срыва подготовки к осенне-зимнему периоду по проекту реконструкции сетей теплоснабжения улицы Габдуллина от улицы Ауэзова до улицы Акана серы. Кроме того, по строительству и реконструкции тепломагистрали ТМ-2 в Кокшетау из-за задержки поставок материалов складывается отставание от графиков выполнения работ на 14 дней, что также может привести к срыву начала отопительного сезона.

«Осенью ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, кроме того, в холодное время года наблюдается увеличение ОРВИ. В связи с этим необходимо раньше начать отопительный сезон в областном центре», — отметил глава региона.

Кроме того, в Кокшетау капитального ремонта требуют 276 многоквартирных домов, 12 жилых домов находятся в аварийном состоянии. Как правило, в ремонте нуждаются кровли, системы внутридомового водоснабжения и теплоснабжения, лифты и дворовые территории.

Руководитель региона поручил акимату города Кокшетау принять меры по снижению доли требующих ремонта МЖД с учетом ежегодного роста количества МЖД, требующих капремонта во исполнение государственной программы «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы.

Кроме того, в Кокшетау не восстановлены все газовые групповые резервуарные установки — всего 120 единиц ГРУ из 246.

Ермек Маржикпаев отметил необходимость усиления работы в данном направлении, а также поручил продолжить мероприятия по восстановлению и модернизации лифтового хозяйства. К слову, количество лифтов с истекшим сроком службы по Кокшетау составляет 42 единицы.

По жилищному строительству имеется угроза срыва ввода 10 домов в областном центре. Руководитель региона выразил недовольство темпами жилищного строительства в Кокшетау.

«Многоэтажные жилые дома очень ждут наши жители. Среди них многодетные и малообеспеченные семьи. Возведение объектов нужно держать на контроле и не допускать отставания от графика работ», — подчеркнул аким области.

А на объектах строительства пристроек к средним школам №№ 1, 6, 13 в городе Кокшетау и учебно-воспитательного комплекса вдоль Красноярской трассы (УВК) зафиксировано отставание от графика производства работ в части благоустройства, наружных инженерных сетей и внутренней отделки.

Данные объекты должны были быть сданы к началу учебного года, но ввиду корректировок и других обстоятельств строительство затянулось.

Аким области поручил завершить возведение трех пристроек и УВК строго в срок по декабрь включительно.

По 214 проектам в рамках госзакупок 18 договоров не заключено, в том числе по 7 мероприятиям закупки объявлены повторно. Также отмечены слабые темпы по текущему ремонту улично-дорожной сети. Так, участки дорог по улице Акана серы (от проспекта Н. Назарбаева в сторону улицы Мира), улице Жунусова (от проспекта Н. Назарбаева до улицы Осипенко), улице Потанина (от улицы Ауэзова в сторону улицы Жунусова), улицы Биржан сал, выезд на противотуберкулезный диспансер остаются отфрезерованными несколько недель и не обеспечивают безопасность дорожного движения. Необходимо срочно принять меры.

По всем вопросам аким области поручил принять соответствующие меры, а касательно незаключенных договоров по проведенным государственным закупкам заявил о недопущении впредь недобросовестных подрядчиков к участию в конкурсных процедурах.