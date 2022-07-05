Темпы жилищного строительства снизились в трех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении темпов жилищного строительства в трех регионах страны сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить, что для достижения общереспубликанского показателя до регионов доведены соответствующие планы и для обеспечения их исполнения акиматами утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Как отметил министр, по итогам пяти месяцев в трех регионах страны наблюдается снижение строительных темпов по вводу жилья в сравнении с прошлым годом.

«Это в Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В данных регионах акимам необходимо активизировать строительные работы на жилых объектах», - добавил глава Мининдустрии.