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Темпы жилищного строительства снизились в трех регионах РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Июля 2022, 10:28
Темпы жилищного строительства снизились в трех регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении темпов жилищного строительства в трех регионах страны сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить, что для достижения общереспубликанского показателя до регионов доведены соответствующие планы и для обеспечения их исполнения акиматами утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Как отметил министр, по итогам пяти месяцев в трех регионах страны наблюдается снижение строительных темпов по вводу жилья в сравнении с прошлым годом.

«Это в Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В данных регионах акимам необходимо активизировать строительные работы на жилых объектах», - добавил глава Мининдустрии.

Правительство РК   Павлодарская область   Северо-Казахстанская область   Акимат   Строительство   Жилье   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество   МИИР РК  
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