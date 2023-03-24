Темпы ввода в эксплуатацию жилья снизились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане наблюдается уменьшение темпов ввода в эксплуатацию жилья, показатель снижается впервые с 2009 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В 2022 году рынок жилищного строительства развивался в период продолжающегося кризиса. За январь–декабрь 2022-го в эксплуатацию было введено 37,7 тысячи единиц жилых зданий — на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых зданий в Казахстане уменьшилась с 16,9 млн кв. м в 2021 году до 15,4 млн кв. м в 2022-м. Сокращение объёма ввода в эксплуатацию жилья произошло впервые с 2009 года.

В текущем году тренд на сокращение объёмов ввода жилья в РК продолжается. В 2023-м пока планируется ввести в эксплуатацию 15,3 млн кв. м жилых зданий, в 2024-м — 15,5 млн кв. м, и так далее, с ежегодным ростом по 200 тыс. кв. м от объёмов предыдущего года. Среднегодовой темп роста CAGR в 2023–2029 годах составит 1,3%.