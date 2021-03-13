Темпы возведения новых спортивных объектов проверили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Абылкаир Скаков посетил спортивные объекты Павлодара. Глава области пообщался с тренерами и их воспитанниками, ознакомился с условиями в спортивных учреждениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва акробатикой занимается почти 400 воспитанников, а спортивной гимнастикой - более 150. Юные атлеты и их тренеры мечтают о новом зале, в котором можно будет отрабатывать свое мастерство и проводить крупные соревнования.

- Легче построить новый зал, чем реконструировать имеющееся помещение, потому что оно уже морально устарело, - говорит тренер по акробатике Ирина Глушкова. - У нас работает сразу 18 тренеров - нам нужны площади побольше. Акробаты из других регионов Казахстана и даже зарубежья любят Павлодар, они бы с удовольствием приезжали сюда на турниры.

Переезда в новые стены ждут и около 300 воспитанниц отделения художественной гимнастики, которые сегодня занимаются в спорткомплексе «Баянтау». Высоты имеющегося зала, которая составляет 9 метров, недостаточно - во время тренировок снаряды зачастую застревают в металлических конструкциях под потолком. В этом году начата разработка проектно-сметной документации по строительству школы эстетики и художественной гимнастики, и Абылкаир Скаков призвал тренеров и спортсменов подключиться к этому процессу.

- Нельзя отдавать на откуп чиновникам составление технических требований в новом зале, - обратился к ним глава региона. - Вы специалисты, и вы лучше знаете, какими должны быть оптимальные условия.

Под одной крышей с гимнастками тренируются волейболистки. Команда детско-юношеской спортивной школы №2 собрана из атлеток, которые представляют не только Павлодар, но и другие города и районы области. В «Баянтау» занимаются и тяжелоатлеты, дзюдоисты и самбисты. Первые сегодня участвуют в чемпионате Казахстана, который проходит в онлайн-режиме, а вторые готовятся к соревнованиям.

По соседству со спорткомплексом возводят центр настольного тенниса. До 15 апреля подрядчики обещают подготовить фундамент и получить первые металлоконструкции. Аким области напомнил об ответственности за качество работ и соблюдение сроков их выполнения.

В ледовом дворце «Астана» Абылкаир Скаков пообщался с юными хоккеистами. Хоккеем с шайбой здесь занимается более 200 ребят. Кроме них, на ледовом поле тренируются фигуристы, конькобежцы и другие спортсмены. Поэтому и сами атлеты, и спортивные функционеры возлагают большие надежды на новую раскаточную арену в «Спорт сити», которая позволит разгрузить основную площадку. Презентовать ее должны летом этого года, однако из-за технических нюансов с подведением электричества строители могут выбиться из графика.

- Прошел почти год с тех пор, как я побывал здесь в первый раз, а картина мало изменилась, - остался недоволен темпами работ глава региона. – Как можно скорее необходимо решить проблемные вопросы.

В спортивном городке аким области побывал и на базе футбольного манежа. Он обратил внимание, что в комплексе много простаивающих помещений, которые можно задействовать для спортивной подготовки павлодарцев.

Во время объезда спортивных учреждений Абылкаир Скаков посетил и один из фитнес-залов. Владелец клуба Юсуп Ибрагимов рассказал, что в ближайшем будущем планирует открыть новый зал для занятия боевыми искусствами. Глава региона предложил бизнесменам Павлодарской области активнее открывать спортивные секции для большего охвата жителей, особенно детей, массовым спортом.

Фото Валерия Бугаева